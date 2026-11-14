Microsoft возобновила работу сервисов после масштабного сбоя: ущерб оценивается в $500 млн, Claude также пострадал

Microsoft полностью возобновила работу Outlook, Teams и других сервисов Microsoft 365 после масштабного сбоя, продолжавшегося более суток и нарушившего работу компаний, государственных учреждений, медицинских учреждений и финансовых организаций в разных странах мира. По данным Reuters, сервис мониторинга Downdetector зафиксировал более 7,4 млн сообщений о перебоях в работе продуктов Microsoft.

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Проблемы были зафиксированы в 74 странах и территориях. Количество жалоб достигало почти 20 тыс. в минуту — это более чем в 1500 раз превышало обычный уровень. В то же время 7,4 млн — это количество сообщений о неисправностях, а не подтвержденное количество уникальных пострадавших пользователей.

Что произошло с Microsoft и почему возник сбой

Первые масштабные жалобы начали поступать в четверг, 12 ноября. Пользователи не могли открывать почтовые ящики Outlook, отправлять и получать письма, пользоваться календарями и проводить онлайн-встречи в Teams. Также проблемы возникли с Microsoft 365, Copilot, SharePoint и другими корпоративными инструментами.

Microsoft связала инцидент с техническими проблемами серверной инфраструктуры, в частности Exchange Online — облачной платформой, которая обеспечивает работу электронной почты и календарей.

По сообщению компании, сбой возник после предварительного обновления сетевой мощности и последующего изменения конфигурации сети. Часть серверов неожиданно стала недоступна при автоматических проверках. Из-за этого нагрузка перераспределилась на другие серверы, что повлекло за собой дополнительные проблемы и усложнило восстановление.

Сначала Microsoft остановила развертывание обновлений, перенаправила часть трафика из проблемной инфраструктуры и перезапускала серверы. Восстановление происходило постепенно, поскольку компании нужно было не только вернуть серверы к работе, но и обработать накопившиеся очереди электронных писем.

Microsoft заявила, что не обнаружила признаки кибератаки и исключила искусственный интеллект как причину инцидента.

Какие последствия имел сбой для бизнеса и государственных учреждений

Перебои оказались не просто проблемой доступа к почте. Поскольку Microsoft 365 используют сотни миллионов людей и организаций, неисправность одного из ключевых облачных компонентов повлияла на рабочие процессы в разных сферах.

По информации Associated Press и Reuters:

Государственные учреждения. Проблемы возникли в организациях Австралии, Японии, Сингапура, Греции и других стран. В Великобритании полиция столкнулась с перебоями в приеме онлайн-сообщений о преступлениях.

Медицина. В британской Национальной службе здравоохранения (NHS) часть учреждений вынуждена была переходить на альтернативные способы работы, в частности бумажные записи. Возникли задержки с передачей электронных рецептов аптекам.

Финансовый сектор. Европейский биржевой оператор Euronext сообщал о проблемах с электронной почтой. Тайваньские финансовые компании столкнулись с перебоями в управлении активами и проведении операций. В одной из них подтверждение соглашений пришлось передавать по факсу.

Авиация и логистика. Индийские авиакомпании IndiGo, Akasa Air и Air India сообщили о проблемах с почтовой поддержкой клиентов. Датская транспортная компания Maersk предупреждала о задержках с обновлениями для клиентов.

Корпоративная отчетность. Американская Workhorse Group перенесла публикацию финансовых результатов, а швейцарская Richemont ненадолго отложила объявление полугодовой отчетности.

Reuters также сообщает, что некоторые компании были вынуждены использовать резервные каналы связи, а организации, размещающие Microsoft-системы на собственных серверах, а не в облаке, пострадали меньше.

Какими могут быть финансовые потери

Точный общий экономический ущерб от инцидента Microsoft пока не установлен. Однако аналитик Morningstar DBRS Марио Де Чикко оценил возможные застрахованные убытки в $300−500 млн.

Это прогноз именно страховых выплат, а не полная оценка потерь мирового бизнеса. В нее не обязательно входят все косвенные последствия — в частности, простои работников, задержки операций, утраченные заказы и дополнительные затраты на возобновление работы.

Для сравнения, последствия глобального сбоя CrowdStrike в 2024 году, выведшего из строя более 8 млн компьютеров на Windows, оценивались в $400 млн — $1,5 млрд застрахованных убытков.

Инцидент снова поднял вопрос зависимости бизнеса и государственных учреждений от небольшого количества крупных технологических поставщиков. По данным Microsoft, ее сервисами Microsoft 365 пользуются более 430 млн. человек, а количество платных коммерческих подписок превышает 450 млн. Это потенциальный масштаб аудитории платформы, а не количество людей, пострадавших от конкретного сбоя.

По состоянию на 14 ноября Microsoft сообщила о полном возобновлении работы сервисов во всех регионах, подвергшихся влиянию инцидента.

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Восстановился ли Claude после перебоев

Проблемы Microsoft повлияли и на инструменты искусственного интеллекта, подключаемые к ее корпоративным сервисам. В частности, Anthropic сообщила о сбоях в Microsoft 365 Connector и Claude for Outlook. Поэтому могли не работать почтовые, календарные и поисковые функции, а новые подключения иногда не завершались.

Однако у Claude были и отдельные проблемы. 13 ноября пользователи сообщали об ошибках авторизации и ухудшении работы Claude.ai, Claude Code и других продуктов Anthropic. Компания отдельно подтвердила эти инциденты.

По данным официальной страницы статуса Anthropic, проблемы с авторизацией и всеобщей работой сервисов были устранены 13 ноября. Сбой Microsoft 365 Connector также получил статус решенного: Anthropic сообщила о восстановлении почтовых, календарных и поисковых инструментов, хотя к моменту последнего обновления еще предупреждала о возможных задержках и отдельных ошибках.

На 14 ноября основные функции Claude работают. На странице статуса Anthropic оставалось сообщение о повышенном количестве ошибок при оплате, изменении тарифа и отмене подписок на claude.ai. Компания отметила, что базовая функциональность сервиса не пострадала.

Как мы писали: Claude столкнулся с масштабным сбоем: Anthropic сообщила о проблемах с доступом к чату