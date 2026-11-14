Агент ФБР похитил $2,5 млн и планировал побег с помощью ChatGPT: ИИ посоветовал виноградник в Португалии

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США (ФБР) Патрик Ярош признал вину в похищении криптовалюты на $2,47 млн. Для сокрытия происхождения средств он использовал многочисленные криптовалютные переводы и конвертацию активов, а часть денег тратил на погашение личных долгов. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

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В то же время мужчина планировал переехать в Европу и начать новую жизнь в Португалии. С выбором страны ему помогал ChatGPT: искусственный интеллект предложил рассмотреть покупку виноградника.

Как сотрудник ФБР похитил криптовалюту

37-летний Патрик Стивен Ярош работал в бостонском подразделении ФБР с 2017 года по начало 2025-го. Впоследствии он перешел в подразделение контрразведки и шпионажа ФБР, где имел доступ к внутренним системам с учетными данными для криптовалютных кошельков, полученных в ходе расследования.

По меньшей мере, с декабря 2024 года мужчина начал использовать служебный доступ для похищения цифровых активов. Он переводил средства из кошельков, связанных с фигурантами различных расследований, иностранными государственными структурами, а также по меньшей мере одного кошелька, который ФБР создало для проведения операции.

По данным Минюста США, Ярош совершил около 100 мошеннических переводов, используя учетные данные, связанные с 35 отдельными расследованиями. Общая сумма незаконно полученных средств составила $2474380,66.

Чтобы скрыть происхождение денег, он обменивал угнанную криптовалюту на другие цифровые активы и проводил дополнительные финансовые операции. Часть средств мужчина выводил через собственные счета. В частности, в период с 25 ноября 2025 года по 13 января 2026 года он перевел на один из своих счетов около $93 тыс. Эти деньги использовал для погашения долгов по кредитным картам, автомобилю и другим займам.

По информации The Washington Post, среди похищенных активов были также средства, по меньшей мере, десять потерпевших от финансовых преступлений, дела которых расследовало ФБР.

Как ChatGPT помог спланировать новую жизнь в Европе

После похищения криптовалюты Ярош начал планировать переезд из США. Для этого он обратился к ChatGPT с вопросом, как лучше всего инвестировать примерно $1 млн, если цель — покинуть США и стать резидентом или гражданином одной из стран Евросоюза.

Искусственный интеллект предложил ему Португалию, в частности, покупку виноградника. Среди аргументов были возможность приобрести земельный участок площадью 2−5 гектаров, интерес к виноделию и желание мужчины со временем вести более спокойную сельскую жизнь вместе с семьей.

Ярош не ограничился разговорами с чатом. 15 июня 2026 г. он предоставил португальским юристам доверенность на представительство своих интересов перед налоговой и таможенной службой страны. Адвокаты должны были зарегистрировать его, получить налоговый идентификационный номер и доступ к финансовому порталу.

Также мужчина договорился о поездке в Португалию в сентябре 2026 года.

Однако реализовать план не удалось. 29 июля Ярош сам уведомил руководство ФБР и Министерства юстиции США о своих действиях. Через два дня его арестовали и уволили из бюро.

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Какое наказание грозит бывшему агенту ФБР

5 ноября 2026 года Ярош признал вину в федеральном суде по двум обвинениям — мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud) и отмывание денег (money laundering).

Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Приговор должен быть оглашен 4 марта 2027 года. Окончательное наказание будет определять судья на основе федеральных рекомендаций по назначению наказаний и другим обстоятельствам дела.

По данным прокуратуры, действия бывшего сотрудника поставили под угрозу сразу несколько расследований ФБР, в том числе дела по международным преступным группировкам и иностранным государствам. Из-за его действий также могли быть раскрыты источники и методы американской разведки.

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