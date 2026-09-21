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21 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: готовность Киева к зиме, валютные переводы в гривне и цена газа в октябре

Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Сколько обойдется газ в октябре: тарифы основных поставщиков

В октябре бытовые потребители продолжат платить за газ по действующим тарифам. Для клиентов «Нефтегаза», обслуживающего большинство украинских домохозяйств, цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Базовый годовой тариф компании зафиксирован до 30 апреля 2027 года.

Валютные переводы из-за границы на платежные счета будут засчитываться только в гривне

Небанковские поставщики платежных услуг больше не смогут зачислять валютные поступления физических лиц из-за границы на платежные счета в валюте. Такие средства будут автоматически конвертироваться в гривну независимо от суммы перевода и страны отправления. Об этом пишет LIGA ZAKON со ссылкой на постановление НБУ № 106, которое внесло изменения в Положение № 2.

Киев готов к зиме на 72%: эксперт предупредил о рисках для жителей высоток

Киев подготовлен к отопительному сезону примерно на 72%, однако этот показатель в значительной степени обеспечивает старая газифицированная застройка, сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Утро .LIVE.

С октября все банки подключат к системе взыскания алиментов: деньги должников будут искать автоматически

В Украине запускают систему автоматического взыскания задолженности по алиментам. Как сообщила Судебно-юридическая газета со ссылкой на министра юстиции Дениса Маслова, государственные банки уже подключены к механизму, а с октября 2026 года в систему планируют подключить все банки страны.

Источник: Минфин
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