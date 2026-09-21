Кредиты военным автоматически не спишут: депутат развеяла главный миф о законопроекте №15458

Законопроект № 15458 «об урегулировании просроченной задолженности военнослужащих, гражданских лиц, лишенных личной свободы или пропавших без вести, членов их семей и лиц с инвалидностью в период действия военного положения» не предусматривает массового или автоматического списания долгов военнослужащих и членов их семей. Об этом заявила народная депутатка. документа.

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По ее словам, в медиа распространялись сообщения, по которым некоторые заемщики могли решить, что выплачивать кредиты больше не нужно. Депутат подчеркнула: законопроект не обязывает банки и финансовые учреждения списывать долги.

Решение о прощении задолженности по-прежнему остается за кредитором. В то же время, документ должен упростить процедуру в случаях, когда банк добровольно соглашается списать безнадежный долг.

В частности, речь идет о ситуациях, когда кредитор готов простить задолженность семье погибшего, пропавшего без вести или пленного военнослужащего. Законопроект должен устранить налоговые барьеры, возникающие при таком списании.



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Общего списания не будет



Василевская-Смаглюк подчеркнула, что порядок погашения кредитов не меняется. Заемщикам и членам их семей и дальше придется обращаться в банк или другое финансовое учреждение и договариваться о возможном списании долга.

Таким образом, законопроект может облегчить добровольное прощение кредитов, но не предусматривает всеобщего списания долгов всем военным и их семьям.



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