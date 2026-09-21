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21 сентября 2026, 18:26 Читати українською

С октября все банки подключат к системе взыскания алиментов: деньги должников будут искать автоматически

В Украине запускают систему автоматического взыскания задолженности с алиментов. Как сообщила Судебно-юридическая газета со ссылкой на министра юстиции Дениса Маслова, государственные банки уже подключены к механизму, а с октября 2026 года к системе планируют подключить все банки страны .

В Украине запускают систему автоматического взыскания задолженности с алиментов.


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Как будет работать система

После подключения всех финансовых учреждений исполнители смогут через автоматизированную систему исполнительного производства получать информацию о счетах должников, налагать на них арест и формировать документы для принудительного списания средств.

Цифровая система будет охватывать весь процесс исполнения решения:

  • поиск банковских счетов должника;

  • получение информации об остатке средств;

  • наложение и снятие ареста;

  • формирование платежных инструкций;

  • принудительное списание денег;

  • перечисление взысканных средств получателю.

Обновленный механизм должен заработать 23 октября 2026 года .

Система будет искать также электронные кошельки

Новые правила предусматривают цифровое взаимодействие не только с банками, но и другими участниками финансового рынка. К системе должны быть подключены:

  • небанковские поставщики платежных услуг;

  • эмитенты электронных денег;

  • другие денежные учреждения.

Это означает, что исполнители смогут получать информацию не только о традиционных банковских счетах, но и об электронных кошельках должников. При наличии законных оснований взыскание может быть обращено и на электронные деньги.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом министерства юстиции № 1837/5 от 9 июля 2026 года. Документ был принят во исполнение закона № 4833-IX о цифровизации отдельных этапов исполнительного производства.

Банки будут проверять запросы каждый час

Обмен информацией между исполнителями и финансовыми учреждениями будет производиться через программные интерфейсы API.

Банковские и другие платежные системы должны будут каждый час проверять, поступили ли новые документы от исполнителей. Ответ на запрос необходимо будет предоставить не позднее часа рабочего времени.

Финансовое учреждение будет сообщать, имеет ли должник счета или электронные кошельки, а также будет предоставлять информацию об их реквизитах, типе счета и остатке средств.


Читайте также: налоговые долги ФЛП превысили 16 млрд грн: где больше должников


Смогут ли списать все деньги со счета


В то же время, законодательство предусматривает ограничение на принудительное взыскание средств с физических лиц.

В частности, должник имеет право пользоваться одним текущим счетом в одном банке для осуществления расходных операций в пределах суммы, не превышающей два размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2026, в месяц .

Средства в пределах этого лимита не подлежат принудительному взысканию.

Таким образом, после полного запуска системы, исполнители получат цифровой инструмент для автоматизированного поиска счетов, ареста средств и их принудительного списания, в частности по делам о неуплате алиментов.

Как мы писали, Минюст открывает цифровую регистрацию брака на День влюбленных

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Іво Бобул
Іво Бобул
21 сентября 2026, 19:24
#
Хєр не ніс, назад не шморгнеш!
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0
norma3
norma3
21 сентября 2026, 19:53
#
Нарешті. Бувають колишні партнери, але колишніх дітей не буває.
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