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21 сентября 2026, 19:30 Читати українською

Трамп предложил Китаю торговое перемирие на полгода: У Пекина есть другие планы

В преддверии визита китайского лидера Си Цзинпиня президент США Дональд Трамп предложил продлить торговое перемирие с Китаем еще на шесть месяцев. Об этом сообщает The New York Tymes. Пекин, в свою очередь, заинтересован в более длинной договоренности — до истечения президентского срока Трампа.

В преддверии визита китайского лидера Си Цзинпиня президент США Дональд Трамп предложил продлить торговое перемирие с Китаем еще на шесть месяцев.


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Переговоры проходят на фоне стремительного роста китайского экспорта и сохранения значительного дисбаланса в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай наращивает экспорт несмотря на американские пошлины


В августе профицит внешней торговли Китая составил 119,09 млрд. долларов. Это уже четвертый месяц подряд, когда положительное сальдо превышает $100 млрд.

Китайский экспорт в августе вырос на 25% в годовом исчислении, а импорт — на 28%. За первые восемь месяцев 2026 года торговый профицит страны превысил $800 млрд. По итогам года он может превысить прошлогодний рекорд в $1,2 трлн.

Китайские товары активно выходят на рынки за пределами США. В частности, за год экспорт в страны Юго-Восточной Азии вырос почти на 26%, в Африку — более чем на 25%, а поставки в Канаду увеличились более чем на 10%.

Спрос на китайскую продукцию поддерживает, в частности, глобальное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. В августе экспорт китайских полупроводников вырос почти на 130%, а автоматизированных систем обработки данных — на 77%.

В то же время, профицит торговли Китая с США в августе увеличился на 44% и превысил $29 млрд. Это стало самым большим показателем с начала второго президентского срока Трампа.

Как началась тарифная война

Торговое перемирие явилось результатом резкой эскалации между Вашингтоном и Пекином в 2025 году.

В апреле Трамп ввел пошлины на китайские товары в размере 34%, после чего обе стороны начали повышать тарифы. В острейший период американские пошлины на китайский импорт достигли 145%, а китайские ограничения на американские товары — 125%.

В мае переговоры в Женеве позволили временно снизить ставки: американские пошлины сократились со 145% до 30%, а китайские — со 125% до 10%. Впоследствии торговую паузу продолжили, а в октябре 2025 года стороны заключили более широкую договоренность.

Действующее перемирие должно завершиться 10 ноября 2026 года.

Чего хотят США и Китай

Вашингтон заинтересован в шестимесячном продлении сделки. Американская сторона одновременно требует от Пекина выполнения предыдущих обязательств, в частности, по поставкам редкоземельных материалов, используемых в производстве электроники, аккумуляторов и высокотехнологичного оборудования.

Отдельным вопросом является закупка китайской стороной американской аграрной продукции.

В мае Китай согласился покупать американские сельскохозяйственные товары минимум на $17 млрд в год до 2028 года. Однако за первые семь месяцев 2026 года Пекин приобрел такую продукцию лишь на $3,9 млрд, не считая сою. Это лишь немногим больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исключением стала соя. После предварительных договоренностей Китай приобрел у США 12,4 млн. тонн соевых бобов в 2025 году. В этом году Пекин уже осуществил дополнительные закупки, составляющие примерно половину обещанных 25 млн тонн.

Китай настаивает на более продолжительном перемирии, поскольку это дало бы его компаниям больше предсказуемости в торговле и позволило бы избежать новой тарифной эскалации.

Редкоземельные материалы остаются проблемой

Несмотря на торговую паузу, Вашингтон обвиняет Пекин в неполном исполнении договоренностей о бесперебойных поставках редкоземельной продукции.

В августе поставки китайских редкоземельных магнитов в США сократились до 512 тонн. Это на 13% меньше, чем годом ранее, и на 20% меньше, чем в июле.

Китай остается ведущим производителем редкоземельных материалов и использует контроль над их экспортом как рычаг в переговорах с Вашингтоном.

Когда Трамп и Си проведут переговоры

Встреча Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Вашингтоне. Визит китайского лидера в США продлится с 23 по 25 сентября.

В преддверии саммита представители двух стран проводят подготовительные переговоры. Стороны обсуждают продолжение торгового перемирия, возможное снижение пошлин на «нечувствительные» товары, поставки редкоземельных материалов и закупки американской продукции.


Читайте также: ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей


Что это значит для мировых рынков

Для международного бизнеса продолжение перемирия будет означать снижение риска нового скачка пошлин и перебоев в глобальных цепях снабжения. В то же время инвесторы учитывают, что торговый конфликт между США и Китаем не завершен.

Китай продолжает наращивать экспорт, несмотря на американские ограничения, а его производители более активно ориентируются на рынки Юго-Восточной Азии, Африки и других регионов. Это усугубляет беспокойство других стран по поводу избыточных китайских производственных мощностей и притока дешевых товаров.

Поэтому даже в случае продолжения перемирия главные споры относительно торгового баланса, технологий, редкоземельных материалов и доступа к рынкам останутся нерешенными.


Как мы писали, тарифная война продолжается: Китай отрезает США от редкоземельных металлов

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я Саня
Я Саня
21 сентября 2026, 20:35
#
От дурне, само намутило тепер пропонує
+
0
youknow
youknow
21 сентября 2026, 20:51
#
Цей «турпелик» трамп з путіним в «ясна цілується», а сі «підмахує», груповуха якась. трамп ще почав верещати в голос про те щоб зеленський припинив обстрілювати російські НПЗ.
ну звичайно трамп бажає щоб російська військова машина не зупинилась від нестачі горючого.
америка постійно рятує росію, що при царях, що при ІІ світовій війні, що в 90-х, що зараз. всіма силами не дають росії здохнути.
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