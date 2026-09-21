Трамп предложил Китаю торговое перемирие на полгода: У Пекина есть другие планы

В преддверии визита китайского лидера Си Цзинпиня президент США Дональд Трамп предложил продлить торговое перемирие с Китаем еще на шесть месяцев. Об этом сообщает The New York Tymes. Пекин, в свою очередь, заинтересован в более длинной договоренности — до истечения президентского срока Трампа.



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Переговоры проходят на фоне стремительного роста китайского экспорта и сохранения значительного дисбаланса в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай наращивает экспорт несмотря на американские пошлины



В августе профицит внешней торговли Китая составил 119,09 млрд. долларов. Это уже четвертый месяц подряд, когда положительное сальдо превышает $100 млрд.

Китайский экспорт в августе вырос на 25% в годовом исчислении, а импорт — на 28%. За первые восемь месяцев 2026 года торговый профицит страны превысил $800 млрд. По итогам года он может превысить прошлогодний рекорд в $1,2 трлн.

Китайские товары активно выходят на рынки за пределами США. В частности, за год экспорт в страны Юго-Восточной Азии вырос почти на 26%, в Африку — более чем на 25%, а поставки в Канаду увеличились более чем на 10%.

Спрос на китайскую продукцию поддерживает, в частности, глобальное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. В августе экспорт китайских полупроводников вырос почти на 130%, а автоматизированных систем обработки данных — на 77%.

В то же время, профицит торговли Китая с США в августе увеличился на 44% и превысил $29 млрд. Это стало самым большим показателем с начала второго президентского срока Трампа.

Как началась тарифная война

Торговое перемирие явилось результатом резкой эскалации между Вашингтоном и Пекином в 2025 году.

В апреле Трамп ввел пошлины на китайские товары в размере 34%, после чего обе стороны начали повышать тарифы. В острейший период американские пошлины на китайский импорт достигли 145%, а китайские ограничения на американские товары — 125%.

В мае переговоры в Женеве позволили временно снизить ставки: американские пошлины сократились со 145% до 30%, а китайские — со 125% до 10%. Впоследствии торговую паузу продолжили, а в октябре 2025 года стороны заключили более широкую договоренность.

Действующее перемирие должно завершиться 10 ноября 2026 года.

Чего хотят США и Китай

Вашингтон заинтересован в шестимесячном продлении сделки. Американская сторона одновременно требует от Пекина выполнения предыдущих обязательств, в частности, по поставкам редкоземельных материалов, используемых в производстве электроники, аккумуляторов и высокотехнологичного оборудования.

Отдельным вопросом является закупка китайской стороной американской аграрной продукции.

В мае Китай согласился покупать американские сельскохозяйственные товары минимум на $17 млрд в год до 2028 года. Однако за первые семь месяцев 2026 года Пекин приобрел такую продукцию лишь на $3,9 млрд, не считая сою. Это лишь немногим больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исключением стала соя. После предварительных договоренностей Китай приобрел у США 12,4 млн. тонн соевых бобов в 2025 году. В этом году Пекин уже осуществил дополнительные закупки, составляющие примерно половину обещанных 25 млн тонн.

Китай настаивает на более продолжительном перемирии, поскольку это дало бы его компаниям больше предсказуемости в торговле и позволило бы избежать новой тарифной эскалации.

Редкоземельные материалы остаются проблемой

Несмотря на торговую паузу, Вашингтон обвиняет Пекин в неполном исполнении договоренностей о бесперебойных поставках редкоземельной продукции.

В августе поставки китайских редкоземельных магнитов в США сократились до 512 тонн. Это на 13% меньше, чем годом ранее, и на 20% меньше, чем в июле.

Китай остается ведущим производителем редкоземельных материалов и использует контроль над их экспортом как рычаг в переговорах с Вашингтоном.

Когда Трамп и Си проведут переговоры

Встреча Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Вашингтоне. Визит китайского лидера в США продлится с 23 по 25 сентября.

В преддверии саммита представители двух стран проводят подготовительные переговоры. Стороны обсуждают продолжение торгового перемирия, возможное снижение пошлин на «нечувствительные» товары, поставки редкоземельных материалов и закупки американской продукции.



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Что это значит для мировых рынков

Для международного бизнеса продолжение перемирия будет означать снижение риска нового скачка пошлин и перебоев в глобальных цепях снабжения. В то же время инвесторы учитывают, что торговый конфликт между США и Китаем не завершен.

Китай продолжает наращивать экспорт, несмотря на американские ограничения, а его производители более активно ориентируются на рынки Юго-Восточной Азии, Африки и других регионов. Это усугубляет беспокойство других стран по поводу избыточных китайских производственных мощностей и притока дешевых товаров.

Поэтому даже в случае продолжения перемирия главные споры относительно торгового баланса, технологий, редкоземельных материалов и доступа к рынкам останутся нерешенными.



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