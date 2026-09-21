Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».