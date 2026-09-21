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21 сентября 2026, 16:12 Читати українською

Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

В понедельник, 21 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л.

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Средние цены на горючее

По состоянию на 21 сентября средняя стоимость составляла:

  • А-95 премиум — 93,33 грн/л;
  • А-95 — 89,15 грн/л;
  • А-92 — 85,16 грн/л;
  • дизельное топливо — 98,55 грн/л;
  • автогаз — 44,14 грн/л.

Как изменились цены

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 18 сентября:

  • А-95 премиум подорожал на 0,69 грн/л;
  • А-95 — на 0,16 грн/л;
  • А-92 — на 0,90 грн/л;
  • дизельное топливо подешевело на 0,13 грн/л;
  • автогаз подорожал на 0,05 грн./л.

Больше всего за день выросла средняя цена бензина А-92 — почти на гривну за литр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
P93
P93
21 сентября 2026, 17:08
#
Ненька купує в європи, європа купує в рашки, рашка ловить прильоти від неньки = все ок, заплатять пересічні, як завжди.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
21 сентября 2026, 17:36
#
Пересічні і повинні платити, а хто ще? Повинні понести фінансове покарання за свою нерозумність!
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