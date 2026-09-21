В понедельник, 21 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС 21 сентября
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Средние цены на горючее
По состоянию на 21 сентября средняя стоимость составляла:
- А-95 премиум — 93,33 грн/л;
- А-95 — 89,15 грн/л;
- А-92 — 85,16 грн/л;
- дизельное топливо — 98,55 грн/л;
- автогаз — 44,14 грн/л.
Как изменились цены
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 18 сентября:
- А-95 премиум подорожал на 0,69 грн/л;
- А-95 — на 0,16 грн/л;
- А-92 — на 0,90 грн/л;
- дизельное топливо подешевело на 0,13 грн/л;
- автогаз подорожал на 0,05 грн./л.
Больше всего за день выросла средняя цена бензина А-92 — почти на гривну за литр.
Источник: Минфин
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