JPMorgan перестал прогнозировать цены на нефть, потому что не знает, когда закончится война

JP Morgan впервые с начала войны США и Израиля против Ирана заявил, что не имеет четкого базового прогноза по дальнейшему развитию ситуации на нефтяном рынке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитическую записку банка.

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«Мы просто не знаем, как смоделировать конечную игру», — отметили аналитики JP Morgan.

В начале конфликта банк исходил из предположения, что администрация США не будет пересекать определенные экономические границы. Однако через шесть месяцев, по оценке аналитиков, многие из этих порогов уже были преодолены, а четкой стратегии выхода из конфликта нет.

Нефть торгуется выше $100

На фоне геополитической напряженности цены на нефть превысили $100 за баррель.

JP Morgan оценивает справедливую стоимость Brent в сентябре примерно в $90 за баррель, в то время как рыночная цена находилась около $106.

По мнению банка, такая разница свидетельствует, что рынок уже закладывает риск дальнейших потерь поставок свыше примерно 10 млн баррелей в сутки, которые, по оценке аналитиков, уже выпали с рынка.

Дизель в США — на историческом максимуме

JP Morgan также обратил внимание на ситуацию с топливом в США.

Бензин стоит около $4,37 за галлон, в то время как дизельное топливо подорожало до исторического максимума — $6,31 за галлон.

Это происходит в преддверии зимы, когда сезонный спрос на дизель традиционно растет, а запасы находятся на исторически низких уровнях.

Риски для поставок растут

Среди основных рисков нефтяного рынка JP Morgan называет ситуацию на Ближнем Востоке.

Речь идет, в частности, об угрозах судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив и атаки, влияющие на экспортные маршруты Саудовской Аравии.

Отдельным фактором остаются удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и, в общем-то, высокая геополитическая напряженность, создающая риски для глобальных поставок энергоносителей.

Что это значит для рынка

Фактически JP Morgan признает, что традиционные модели прогнозирования сейчас работают хуже из-за слишком большого количества политических и военных переменных.

Рынок нефти все больше реагирует не только на баланс спроса и предложения, но и риск новых перебоев с поставками.

Именно поэтому цена Brent уже значительно превышает уровень, который банк считает фундаментально обоснованным.