JP Morgan впервые с начала войны США и Израиля против Ирана заявил, что не имеет четкого базового прогноза по дальнейшему развитию ситуации на нефтяном рынке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитическую записку банка.
JPMorgan перестал прогнозировать цены на нефть, потому что не знает, когда закончится война
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«Мы просто не знаем, как смоделировать конечную игру», — отметили аналитики JP Morgan.
В начале конфликта банк исходил из предположения, что администрация США не будет пересекать определенные экономические границы. Однако через шесть месяцев, по оценке аналитиков, многие из этих порогов уже были преодолены, а четкой стратегии выхода из конфликта нет.
Нефть торгуется выше $100
На фоне геополитической напряженности цены на нефть превысили $100 за баррель.
JP Morgan оценивает справедливую стоимость Brent в сентябре примерно в $90 за баррель, в то время как рыночная цена находилась около $106.
По мнению банка, такая разница свидетельствует, что рынок уже закладывает риск дальнейших потерь поставок свыше примерно 10 млн баррелей в сутки, которые, по оценке аналитиков, уже выпали с рынка.
Дизель в США — на историческом максимуме
JP Morgan также обратил внимание на ситуацию с топливом в США.
Бензин стоит около $4,37 за галлон, в то время как дизельное топливо подорожало до исторического максимума — $6,31 за галлон.
Это происходит в преддверии зимы, когда сезонный спрос на дизель традиционно растет, а запасы находятся на исторически низких уровнях.
Риски для поставок растут
Среди основных рисков нефтяного рынка JP Morgan называет ситуацию на Ближнем Востоке.
Речь идет, в частности, об угрозах судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив и атаки, влияющие на экспортные маршруты Саудовской Аравии.
Отдельным фактором остаются удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и, в общем-то, высокая геополитическая напряженность, создающая риски для глобальных поставок энергоносителей.
Что это значит для рынка
Фактически JP Morgan признает, что традиционные модели прогнозирования сейчас работают хуже из-за слишком большого количества политических и военных переменных.
Рынок нефти все больше реагирует не только на баланс спроса и предложения, но и риск новых перебоев с поставками.
Именно поэтому цена Brent уже значительно превышает уровень, который банк считает фундаментально обоснованным.
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