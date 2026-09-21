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21 сентября 2026, 17:25 Читати українською

472,6 млрд грн долгов перед Минобороны: из-за нехватки средств Украина может потерять деньги навсегда

Дебиторская задолженность иностранных компаний и других субъектов перед Министерством обороны Украины достигла 472,6 млрд грн. Из этой суммы 75,7 млрд грн просрочены, - пишет Экономическая правда со ссылкой на анализ фискальных рисков государственного бюджета на 2027 год, обнародованный Министерством финансов.

Дебиторская задолженность иностранных компаний и других субъектов перед Министерством обороны Украины достигла 472,6 млрд грн.

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Украина может потерять право потребовать миллионы долларов и евро

В отсутствие ассигнований на юридическое сопровождение международных споров может привести к пропуску сроков исковой давности по ряду дел, в частности в Швейцарском арбитражном центре.

Как отмечают в Минфине, если юридические услуги не закупить вовремя, Украина рискует упустить возможность взыскать:

  • свыше 232,1 млн долларов — с учетом дополнительных требований и 5% годовых, начисленных с марта 2022 года;

  • 155,7 млн евро — с учетом судебных расходов на сотни тысяч евро;

  • 51 647 швейцарских франков;

  • 535 189 грн.

При этом дефицит финансирования юридического представительства по 62 делам в 2026 году составляет около 1 млн. грн .

Таким образом, сравнительно небольшая сумма расходов на юристов может стать условием возврата значительно больших средств или, наоборот, привести к потере возможности их взыскания.

Иностранные поставщики уже возвращали миллионы Минобороны

Министерство обороны ранее неоднократно выигрывало международные споры с иностранными поставщиками, нарушавшими условия контрактов.

В частности, в январе 2026 года Швейцарский арбитражный центр обязал американскую компанию вернуть Украине более 18 млн долларов. Поставщик получил от Минобороны 100% предоплаты за партию артиллерийских боеприпасов, но поставил лишь треть заказа с существенными задержками и другими нарушениями условий договора. Арбитраж отклонил отрицание компании и поддержал позицию Украины.

В 2024 году международный арбитраж также присудил Минобороны почти 180 млн грн от иностранного поставщика военной одежды. Речь шла о несвоевременных поставках, ненадлежащем качестве товара и невыполнении договорных обязательств.

Еще в одном из международных споров иностранные поставщики должны были компенсировать Минобороны 8,6 млн евро и более 42,5 тыс долларов за некачественную и неполную поставку товаров. Общая сумма этих арбитражных решений превышала 356 млн грн.

В то же время, сам факт победы в суде или арбитраже не означает, что деньги уже поступили в бюджет. Для фактического взыскания денежных средств могут потребоваться дополнительные юридические процедуры в иностранных юрисдикциях.

Просроченные долги перед Минобороны растут

Объем просроченной дебиторской задолженности Министерства обороны ежегодно увеличивается:

  • на 1 января 2024 года — 39,6 млрд грн ;

  • на 1 января 2025 года — 45 млрд грн ;

  • по итогам 2025 года общий объем дебиторской задолженности, по данным Минфина, достиг 472,6 млрд грн, из которых 75,7 млрд грн были просрочены.

Дебиторская задолженность — это средства, которые поставщики должны вернуть Минобороны за непоставленные товары или не предоставленные в срок услуги, если ведомство уже произвело оплату.


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Нехватка финансирования может осложнить возврат средств

В Минфине предупреждают, что прекращение или сокращение финансирования претензионно-исковой работы может привести не только к потере потенциальных бюджетных поступлений.

Среди возможных последствий прекращение сотрудничества с иностранными юридическими советниками, с которыми уже заключены договоры. Замена подрядчиков потребует дополнительного времени, что особенно критично в делах с процессуальными сроками.

Кроме того, невыполнение Украиной финансовых обязательств перед юридическими консультантами может негативно отразиться на ее деловой репутации и осложнить привлечение международного финансирования в будущем.

Проблема возникла на фоне дефицита финансирования Сил обороны в 2026 году, который, по оценке президента, составляет около 27 млрд долларов .


Как мы писали ранее, государство должно банкам около 8 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
21 сентября 2026, 18:05
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Значить цей дерибан був погоджений в високих кабінетах
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