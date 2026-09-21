После закрытия межбанка в понедельник, 21 сентября, курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и 3 копейки в продаже, евро добавил 3 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.
Межбанк 21 сентября закрылся ростом доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 21 сентября
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Закрытие 21 сентября
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Изменения
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44,68/44,71
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44,71/44,74
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3/3
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51,28/51,29
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51,31/51,32
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,46−44,96 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,91, евро — 51,70−51,90 грн.
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Источник: Минфин
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