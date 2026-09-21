Google открыла предзаказ на Googlebook: чем новые ноутбуки удивят владельцев Android

Компания Google открыла предварительный заказ на первые ноутбуки под брендом Googlebook. Их стоимость стартует от 899 долларов , а поставки устройств покупателям в США начнутся 3 октября, сообщает Bloomberg. На следующий день новинки должны появиться на рынках Канады, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Австралии.



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Google рассчитывает с помощью новых устройств усилить связь между ноутбуками и смартфонами на Android и сделать искусственный интеллект Gemini полноценной частью повседневной работы пользователей.

Пять производителей будут выпускать ноутбуки Google

Google не будет производить Googlebook самостоятельно. Для запуска новой линейки компания привлекла пятерых партнеров:

Acer;

Asus;

Dell Technologies;

HP;

Lenovo.

Устройства будут отличаться дизайном, процессорами, объемом памяти и накопителями, однако будут иметь общие элементы. В частности, Google установила единые требования к клавиатуре, тачпаду и минимальному объему оперативной памяти.

Еще одной характерной деталью станет Glowbar — световая панель, которая может отображать уровень заряда батареи и различные анимации.

Первые модели получат сенсорные экраны диагональю от 13 до 15 дюймов и будут работать до 14 часов без подзарядки. На старте будут использоваться процессоры Intel Core Ultra Series 3 или Qualcomm Snapdragon X. В будущем Google планирует добавить модели на чипах MediaTek.

Компания делает ставку на тонкие и легкие устройства: вес некоторых моделей составит около 1 кг.

Googlebook создавали как продолжение смартфона

Главное отличие Googlebook от традиционных ноутбуков состоит не только в интеграции искусственного интеллекта. Google стремится сделать устройство логическим продолжением смартфона Android.

Президент подразделения Android-экосистемы Google Самир Самат объяснил, что пользователи часто начинают выполнять задания на телефоне, а затем переходят на ноутбук или действуют в обратном направлении. Однако программы, файлы и рабочие процессы между этими устройствами не всегда согласованы.

Googlebook должен устранить эту проблему. Пользователи смогут:

начинать работу на смартфоне и продолжать ее на ноутбуке;

запускать отдельные мобильные приложения и игры Android на большом экране;

получать доступ к файлам и фотографиям со смартфона;

синхронизировать рабочие процессы между телефоном и ноутбуком.

В Google также хотят впоследствии реализовать аналогичное взаимодействие с iPhone, однако к моменту запуска основное внимание будет сосредоточено на устройствах Android.

Операционная система объединит Android и ChromeOS

Googlebook будет работать на новой операционной системе, сочетающей элементы Android и ChromeOS.

Интерфейс будет содержать знакомые пользователям Android виджеты, список приложений и меню настроек. В то же время, система унаследует отдельные решения от ChromeOS — платформы, которая используется в доступных ноутбуках Chromebook.

Google обещает поставлять обновление функций для Googlebook в течение 10 лет.

Какие функции искусственного интеллекта получат Googlebook

Поиск файлов по содержанию

В ноутбуках будет использоваться локальная модель Gemini Nano v3. Она будет анализировать файлы и фотографии на устройстве, чтобы пользователи могли находить нужные материалы не только по названиям, но и по ключевым словам и описаниям.

Обработка таких запросов будет осуществляться непосредственно на ноутбуке, без передачи данных через интернет. Это должно уменьшить риск конфиденциальности.

«Волшебный указатель»

Еще одна функция под названием «Волшебный указатель» позволит пользователю задавать вопросы Gemini о том, что отображается на экране.

Система распознает текст и другие элементы под курсором и будет предлагать варианты запросов. После выбора вопроса открывается окно Gemini, которое будет формировать ответ с помощью интернет-соединения.

Таким образом, Google пытается интегрировать ИИ не как отдельный чат-бот, а как инструмент, доступный непосредственно при работе с документами, сайтами и другими материалами.

В комплекте — год Google AI Pro

Покупатели Googlebook получат ежегодную подписку на Google AI Pro. Обычно она стоит 19,99 доллара в месяц.

Подписка включает расширенный доступ к инструментам Gemini, 5 ТВ облачного хранилища и доступ к ШИ-помощнику Google Spark.

Кроме того, Google будет предоставлять покупателям:

три месяца YouTube Premium;

три месяца Adobe Photoshop;

три месяца CapCut.

Google возвращается к сегменту дорогих ноутбуков

Это не первая попытка Google закрепиться на рынке премиальных ноутбуков. В 2017 году компания представила Pixelbook по цене 999 долларов, но в 2022 году прекратила выпуск этой линейки.

Теперь Google снова пытается занять место в сегменте дорогих ноутбуков, но уже с другой концепцией — тесной интеграцией Android, собственной операционной системы и искусственного интеллекта.

Самир Самат заявил, что Googlebook ориентирован прежде всего на пользователей премиальных смартфонов, в частности Google Pixel и Samsung Galaxy. По замыслу компании владельцы таких телефонов должны получить ноутбук с соответствующим уровнем дизайна, качества сборки и функциональности.

Google не позиционирует Googlebook как прямого конкурента бюджетному MacBook Neo. В компании считают, что новая линейка должна сформировать отдельный сегмент для пользователей, которым нужен ноутбук максимально тесно связанный со смартфоном Android.



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Google рассчитывает привлечь новых производителей

В компании ожидают, что интерес покупателей к Googlebook привлечет других производителей ноутбуков присоединиться к проекту.

По словам Самата, в будущем партнеры могут выпускать больше моделей с более мощными характеристиками. Таким образом, Google рассматривает первый запуск не как разовую попытку вернуться на рынок, а как основу для новой категории ноутбуков, в которой смартфон, компьютер и искусственный интеллект будут работать как единая экосистема.



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