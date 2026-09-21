Обработка данных о местонахождении: Google оштрафовали на 403 млн евро в Ирландии

Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал Google на 403 млн евро из-за нарушения регламента ЕС о защите персональных данных о местонахождении пользователей. Об этом Data Protection Commission (DPC) сообщила 21 сентября.

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Что установил регулятор

По оценке DPC, из-за недостатков в политиках Google пользователи могли не иметь достаточно четкого понимания того, как именно используются их данные о местонахождении.

Такая информация могла применяться для определения интересов пользователей и персонализации рекламы.

Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл заявил, что это могло ограничивать контроль людей над собственными персональными данными.

Регулятор обязал Google привести практику обработки данных в соответствие с требованиями GDPR в течение шести месяцев.

Что ответила Google

В компании заявили, что дело касается старых политик, которые уже были изменены.

По словам Google, с 2019 года компания существенно пересмотрела свои подходы к работе с данными о местонахождении и запустила дополнительные инструменты для управления ими.

Это один из самых больших штрафов DPC

Ирландская DPC играет особую роль в надзоре за крупными технологическими компаниями в ЕС, поскольку многие из них имеют европейские штаб-квартиры именно в Ирландии.

Штраф для Google стал четвертым по размеру среди санкций, наложенных DPC после вступления GDPR в силу в 2018 году.

Наибольшие штрафы регулятора:

1,2 млрд евро — Meta в 2023 году за передачу данных пользователей в США;

530 млн евро — TikTok в 2025 году за передачу данных европейских пользователей в Китай;

405 млн евро — Instagram в 2022 году за нарушения, связанные с обработкой данных несовершеннолетних.

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Google уже штрафовали из-за геолокации

Проблемы с обработкой данных о местоположении возникали у Google и раньше.

В 2022 году компания согласилась выплатить $391,5 млн 40 штатам США по делу о сборе геолокационных данных после отключения пользователями истории местоположений.

Еще в 2019 году французский регулятор CNIL оштрафовал Google на 50 млн. евро. Это был один из первых крупных штрафов, наложенных в рамках GDPR.