Топ-5 новостей за четверг: НБУ повысил учетную ставку, дома и общежития для ВПЛ и новые штрафы для «громких» водителей
НБУ повысил учетную ставку до уровня 16%
Правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до уровня 16% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 17 сентября.
Рада разрешила арендовать целые дома и общежития для ВПЛ
Верховная Рада в четверг, 17 сентября, сняла юридический запрет, не позволявший государству сдавать в аренду целые дома или общежития для расселения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). За принятие в целом соответствующего законопроекта № 15579 проголосовали 233 народных депутата.
Правительство выделило почти 800 млн грн в защиту дорог от дронов: названы пять областей
Кабинет Министров Украины направит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление антидроновой защиты автомобильных дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и военной логистики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Новые штрафы для водителей: за «громкое авто» придется платить до 34 тысяч
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Карта NovaPay заработает за границей: лимит — до 200 тыс. грн в месяц
В ближайшее время карту NovaPay можно будет использовать для оплаты покупок и услуг за границей, а также иностранных онлайн-сервисов. Об этом говорится в сообщении компании.
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