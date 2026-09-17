Топ-5 новостей за четверг: НБУ повысил учетную ставку, дома и общежития для ВПЛ и новые штрафы для «громких» водителей

Правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до уровня 16% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 17 сентября.

Верховная Рада в четверг, 17 сентября, сняла юридический запрет, не позволявший государству сдавать в аренду целые дома или общежития для расселения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). За принятие в целом соответствующего законопроекта № 15579 проголосовали 233 народных депутата.

Кабинет Министров Украины направит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление антидроновой защиты автомобильных дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и военной логистики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

В ближайшее время карту NovaPay можно будет использовать для оплаты покупок и услуг за границей, а также иностранных онлайн-сервисов. Об этом говорится в сообщении компании.