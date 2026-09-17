Бензин уже 88,32 грн/л, дизель свыше 98 грн/л: как изменились цены на АЗС

В четверг, 17 сентября, средние цены на горючее в Украине продолжили расти. Бензин А-95 подорожал на 1,07 грн/л — до 88,32 грн/л, дизельное топливо — на 0,32 грн/л, до 98,24 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».