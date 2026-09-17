В четверг, 17 сентября, средние цены на горючее в Украине продолжили расти. Бензин А-95 подорожал на 1,07 грн/л — до 88,32 грн/л, дизельное топливо — на 0,32 грн/л, до 98,24 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин уже 88,32 грн/л, дизель свыше 98 грн/л: как изменились цены на АЗС
Средние цены на горючее
По состоянию на 17 сентября средние цены составляли:
- А-95 премиум — 92,41 грн/л;
- А-95 — 88,32 грн/л;
- А-92 — 82,63 грн/л;
- дизельное топливо — 98,24 грн/л;
- автогаз — 44,06 грн/л.
Как изменились цены за сутки
По сравнению с предыдущим днем:
- А-95 премиум подорожал на 1,25 грн/л;
- А-95 — на 1,07 грн/л;
- А-92 — на 0,12 грн/л;
- дизельное топливо — на 0,32 грн/л;
- автогаз — на 0,15 грн/л.
Что это значит
Больше всего за сутки подорожал премиальный бензин А-95.
Средняя цена обычного А-95 уже превысила 88 грн/л, а дизельное горючее поднялось выше 98 грн/л.
Источник: Минфин
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