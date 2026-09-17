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17 сентября 2026, 17:15 Читати українською

30,3 млрд евро переводов за полгода: сколько Украина теряет без SEPA

За первое полугодие 2026 года объем трансграничных переводов в евро составил 30,3 млрд евро. Из них 11,5 млрд евро было переведено в Украину, а 18,8 млрд евро — из Украины. То есть, выходные переводы уже превышают входящие на 7,3 млрд евро. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

За первое полугодие 2026 года объем трансграничных переводов в евро составил 30,3 млрд евро.

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Тренд изменился

Раньше ситуация была противоположной. Например, в 2021 году через международные системы перевода в Украину поступило около $3,2 млрд, тогда как из Украины отправили только $635 млн. Тогда входящие переводы почти в пять раз превышали выходные.

Напрямую сравнивать данные с показателями 2026 года некорректно, поскольку НБУ изменил методологию статистики. В то же время, общее изменение тренда очевидно: сегодня Украина значительно активнее переводит средства за границу.

Сколько стоят международные переводы

Каждый трансграничный платеж может теперь включать комиссию украинского банка, расходы банков-корреспондентов и другие платежи за проведение операции.

В рамках SEPA большинство таких расходов либо отсутствует, либо существенно ниже.

По расчетам Института экономических исследований, международный платеж на €20 тыс. стоил около 0,3%, тогда как аналогичный платеж в рамках SEPA составляет около 0,02%.

Читайте также: Украина готовится к SEPA: что нужно банкам для платежей в евро по правилам ЕС

Потенциальная разница — десятки миллионов евро Если чисто для оценки масштаба применить эти ставки к €30,3 млрд трансграничных переводов за полгода, расходы могли бы составить около:

  • 91 млн евро по ставке 0,3%;
  • около 6 млн евро по ставке 0,02%.

Разница — почти 85 млн евро всего за шесть месяцев.

Это очень приблизительный расчет. Украинские тарифы могут быть ниже 0,3%, не все платежи производятся со странами SEPA, а структура комиссий зависит от банков, типа операции и маршрута платежа.

В то же время, более консервативная оценка Института экономических исследований предусматривает потенциальную экономию после присоединения Украины к SEPA на уровне €70−100 млн в год.

Почему SEPA становится все важнее

Новая статистика НБУ показывает, что трансграничные платежи в евро уже измеряются десятками миллиардов евро.

Причем Украина сейчас больше отправляет средства наружу, чем получает.

При таких объемах даже небольшая разница в комиссиях превращается в десятки миллионов евро дополнительных расходов для граждан и бизнеса.

Именно поэтому присоединение к SEPA — это уже не только вопрос удобства платежей или евроинтеграции, но вполне практическая экономия на трансграничных расчетах.

Что такое SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) — это единая зона платежей в евро, которая позволяет осуществлять безналичные переводы между странами-участницами по унифицированным правилам.

Благодаря SEPA трансграничные переводы в евро фактически осуществляются так же, как и внутренние платежи. Для их проведения обычно достаточно указать имя или название получателя и номер счета в формате IBAN.

В SEPA входят страны Европейского Союза, а также ряд других европейских государств. Система охватывает:

  • обычные кредитные переводы SEPA Credit Transfer;
  • мгновенные переводы SEPA Instant, которые при поддержке банков осуществляются за считанные секунды;
  • прямое списание средств SEPA Direct Debit.

Основные преимущества SEPA — более низкая стоимость платежей по сравнению с традиционными международными переводами, единые стандарты, более быстрое зачисление средств и более прозрачные тарифы. Систему активно используют для расчетов с европейскими компаниями, оплаты товаров и услуг, перевода зарплат, пенсий и личных средств.

В то же время SEPA работает только с платежами в евро. Если перевод осуществляется в другой валюте или в страну, не входящую в систему, банк может провести его через международную сеть SWIFT. Перед отправкой средств также стоит проверить комиссию, лимиты и поддержку SEPA конкретным банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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