За первое полугодие 2026 года объем трансграничных переводов в евро составил 30,3 млрд евро. Из них 11,5 млрд евро было переведено в Украину, а 18,8 млрд евро — из Украины. То есть, выходные переводы уже превышают входящие на 7,3 млрд евро. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
30,3 млрд евро переводов за полгода: сколько Украина теряет без SEPA
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Тренд изменился
Раньше ситуация была противоположной. Например, в 2021 году через международные системы перевода в Украину поступило около $3,2 млрд, тогда как из Украины отправили только $635 млн. Тогда входящие переводы почти в пять раз превышали выходные.
Напрямую сравнивать данные с показателями 2026 года некорректно, поскольку НБУ изменил методологию статистики. В то же время, общее изменение тренда очевидно: сегодня Украина значительно активнее переводит средства за границу.
Сколько стоят международные переводы
Каждый трансграничный платеж может теперь включать комиссию украинского банка, расходы банков-корреспондентов и другие платежи за проведение операции.
В рамках SEPA большинство таких расходов либо отсутствует, либо существенно ниже.
По расчетам Института экономических исследований, международный платеж на €20 тыс. стоил около 0,3%, тогда как аналогичный платеж в рамках SEPA составляет около 0,02%.
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Потенциальная разница — десятки миллионов евро Если чисто для оценки масштаба применить эти ставки к €30,3 млрд трансграничных переводов за полгода, расходы могли бы составить около:
- 91 млн евро по ставке 0,3%;
- около 6 млн евро по ставке 0,02%.
Разница — почти 85 млн евро всего за шесть месяцев.
Это очень приблизительный расчет. Украинские тарифы могут быть ниже 0,3%, не все платежи производятся со странами SEPA, а структура комиссий зависит от банков, типа операции и маршрута платежа.
В то же время, более консервативная оценка Института экономических исследований предусматривает потенциальную экономию после присоединения Украины к SEPA на уровне €70−100 млн в год.
Почему SEPA становится все важнее
Новая статистика НБУ показывает, что трансграничные платежи в евро уже измеряются десятками миллиардов евро.
Причем Украина сейчас больше отправляет средства наружу, чем получает.
При таких объемах даже небольшая разница в комиссиях превращается в десятки миллионов евро дополнительных расходов для граждан и бизнеса.
Именно поэтому присоединение к SEPA — это уже не только вопрос удобства платежей или евроинтеграции, но вполне практическая экономия на трансграничных расчетах.
Что такое SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area) — это единая зона платежей в евро, которая позволяет осуществлять безналичные переводы между странами-участницами по унифицированным правилам.
Благодаря SEPA трансграничные переводы в евро фактически осуществляются так же, как и внутренние платежи. Для их проведения обычно достаточно указать имя или название получателя и номер счета в формате IBAN.
В SEPA входят страны Европейского Союза, а также ряд других европейских государств. Система охватывает:
- обычные кредитные переводы SEPA Credit Transfer;
- мгновенные переводы SEPA Instant, которые при поддержке банков осуществляются за считанные секунды;
- прямое списание средств SEPA Direct Debit.
Основные преимущества SEPA — более низкая стоимость платежей по сравнению с традиционными международными переводами, единые стандарты, более быстрое зачисление средств и более прозрачные тарифы. Систему активно используют для расчетов с европейскими компаниями, оплаты товаров и услуг, перевода зарплат, пенсий и личных средств.
В то же время SEPA работает только с платежами в евро. Если перевод осуществляется в другой валюте или в страну, не входящую в систему, банк может провести его через международную сеть SWIFT. Перед отправкой средств также стоит проверить комиссию, лимиты и поддержку SEPA конкретным банком.
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