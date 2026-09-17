Леся Карнаух написала заявление об освобождении от должности первого заместителя Председателя ГНС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Что известно

«В условиях войны — стабильность и непрерывность работы всех государственных институций — залог существования Украины. Это касается и Государственной налоговой службы, отвечающей за наполнение государственного бюджета и финансовую стабильность страны. И никакие обстоятельства не должны влиять на это. Поэтому приняла решение — написала заявление об освобождении от должности первого заместителя Председателя Государственной налоговой службы», — отметила Леся Карнаух.

Она поблагодарила Правительство и Министр финансов за доверие и возможность работать и быть частью команды ГНС.

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Кроме того, она поблагодарила каждого работника Государственной налоговой службы Украины за профессионализм, выдержку и ежедневную работу в один из самых сложных периодов для Украины.

«И главное — спасибо каждому налогоплательщику! Ведь именно вы и ваша добросовестная работа — большая часть устойчивости страны. Каждый из вас — пример ответственности за Украину, несмотря на попытки россиян уничтожить нас как государство», — добавила Леся Карнаух.

Она отметила, что благодарна всем, кто был рядом и делал все, чтобы Государственная налоговая служба была действительно европейским институтом, который создает понятные правила для каждого, кто работает честно. В частности, международным партнерам, помогающим пройти ГНС этот сложный путь.

«Во время каждой встречи с бизнесом отмечала то, что доверие строится делами. Этому принципу следовать и дальше», — подчеркнула Леся Карнаух.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности Председателя Государственной налоговой службы.

Министру финансов поручено внести на следующее заседание Правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.

Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины.

С июля 2023 г. и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

В январе 2025-го она стала заместителем главы ГНС Руслана Кравченко, а в мае — первым заместителем председателя.