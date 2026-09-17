После закрытия межбанка в четверг, 17 сентября, курс доллара прибавил 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже, евро добавило 13 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.
Доллар и евро подорожали после закрытия межбанка
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Валютный рынок
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Открытие 16 сентября
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Закрытие 16 сентября
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Изменения
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44,62/44,66
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44,68/44,71
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6/5
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51,21/51,23
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51,34/51,36
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13/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,42−44,92 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,86−44,90, евро — 51,70−51,90 грн.
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Источник: Минфин
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