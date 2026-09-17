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17 сентября 2026, 18:30 Читати українською

Горючее, грузовики и агротехника: правительство расширило перечень имущества для компенсаций

Кабинет Министров расширил государственную программу страхования военных рисков для предприятий и упростил условия получения компенсаций. Изменения должны помочь бизнесу быстрее восстанавливать поврежденное имущество и снизить финансовые потери из-за российских атак.

Кабинет Министров расширил государственную программу страхования военных рисков для предприятий и упростил условия получения компенсаций.

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что российские удары регулярно направлены на гражданские предприятия, склады и логистические объекты, поэтому бизнес нуждается в дополнительных инструментах для восстановления.

Что именно изменило правительство

1. Киев и область включили в зоны повышенного риска

В список территорий повышенного военного риска добавили Киев и Киевскую область.

Что это даст: предприятия в столице и области могут пользоваться механизмами государственной поддержки в рамках программы страхования военных рисков.

2. Расширили перечень имущества, подлежащего компенсации

Правительство добавило в программу имущество, поврежденное или уничтоженное в результате военных действий. Речь идет, в частности, о:

  • горючее;

  • транспорт для перевозки и хранения горючего;

  • сельскохозяйственную технику;

  • грузовики;

  • прицепы.

Зачем это нужно: именно топливная, логистическая и производственная инфраструктура остается важной частью критических для экономики активов и испытывает значительные риски из-за обстрелов.

3. Увеличили максимальную компенсацию страховой премии

Предельную сумму компенсации страховой премии для одного предприятия повысили с 3 до 5 млн грн в год.

При этом механизм распространяется также на арендуемое имущество, а требования к договорам страхования упрощаются.

Что это даст: предприятия смогут страховать больший объем активов и получить дополнительное покрытие риска без необходимости владеть имуществом, если оно используется на условиях аренды.

Отдельно расширили льготное кредитование

На этой неделе правительство также увеличило государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Льготное финансирование теперь можно привлекать, в частности, для:

  • восстановление топливной и складской инфраструктуры;

  • модернизации предприятий перерабатывающей промышленности;

  • пополнение оборотного капитала компаний оптовой и розничной торговли

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный объем кредитования для группы связанных компаний составит 1 млрд. грн.

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Зачем правительство расширяет поддержку

По словам Сергея Корецкого, решение принимается в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В то же время государство стремится снизить последствия российских атак для предприятий и создать условия для их восстановления.

Ожидается, что расширение страхования и доступа к льготным кредитам поможет бизнесу восстанавливать поврежденные объекты, поддерживать работу предприятий, сохранять рабочие места и продолжать платить налоги.

В более длинной перспективе эти механизмы должны уменьшить финансовую нагрузку на компании, работающие в условиях повышенных военных рисков.

Как мы писали, проект Государственного бюджета на 2027 год предусматривает повышение минимальной зарплаты с 8647 грн до 9546 грн или на 10,4%. В то же время, правительство закладывает довольно слабый экономический рост: реальный ВВП в 2027 году должен увеличиться лишь на 1,3%.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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