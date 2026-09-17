Volvo расширит линейку электромобилей и гибридов: компания готовит 13 новинок

Автопроизводитель Volvo Cars планирует представить 13 новых моделей автомобилей к 2030 году. Шесть из них будут разрабатываться для китайского рынка, а еще семь — для стран Запада. Об этом сообщил «Укравтопром». Речь идет о полностью электрических автомобилях и гибридных моделях.

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Новые платформы и партнерство с Geely

Автомобили для западных рынков будут создаваться на базе платформ Volvo SPA2 и SPA3. По словам компании, их использование поможет сократить инвестиционные расходы при разработке и производстве новых моделей.

Машины, ориентированные на китайских покупателей, Volvo планирует разрабатывать совместно с Geely Auto.

Таким образом, компания намерена одновременно расширить электрическую и гибридную линейку и адаптировать новые автомобили к особенностям разных рынков.

Volvo рассчитывает увеличить прибыльность

Кроме обновления модельного ряда, Volvo Cars планирует существенно повысить операционную прибыльность.

Компания рассчитывает увеличить маржу по показателю прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) до более чем 8%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 3,5%.

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Расширение модельного ряда, использование совместных платформ и партнерство с Geely должны помочь Volvo сократить расходы и усилить позиции на рынке электромобилей и гибридов.

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