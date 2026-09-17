Рада разрешила арендовать целые дома и общежития для ВПЛ

Верховная Рада в четверг, 17 сентября, сняла юридический запрет, не позволявший государству сдавать в аренду целые дома или общежития для расселения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). За принятие в целом соответствующего законопроекта № 15579 проголосовали 233 народных депутата.

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О чем говорится в пояснительной записке

В пояснительной записке говорится, что закон исправляет правовую коллизию, полностью остановившую предоставление таких объектов в аренду.

«Общества не могут взять в аренду дома, в отношении которых есть донорская поддержка, согласие балансодержателей и готовность обеспечить проживание ВПЛ. Фактически процесс поиска, подготовки и заселения таких объектов остановлен», — говорится в документе.

Чтобы исправить эту ситуацию, депутаты временно, на период до 1 января 2028 года, разрешили сдавать в аренду целые здания — весь дом, общежитие или другой объект полностью — госучреждениям или коммунальным учреждениям.

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Напомним

1 июля 2026 г. Верховная Рада приняла в новой редакции Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Документ предусматривает комплексную поддержку переселенцев на всех этапах — от эвакуации и адаптации на новом месте к интеграции, возвращении домой и реинтеграции.

В сентябре 2025 года государство впервые компенсировало часть расходов на приобретение жилья для внутренне перемещенного лица в рамках программы доступной ипотеки «єОселя».

Воспользоваться поддержкой могут ВПЛ и жители прифронтовых территорий, не имеющие другого жилья, кроме недвижимости на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.