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17 сентября 2026, 19:40 Читати українською

НБУ продал почти $33 млрд за восемь месяцев: что происходит с валютой в Украине

Валовой спрос на валюту в Украине за январь-август 2026 г. вырос на 25%, или на $13 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, валовое предложение валюты увеличилось на 12%, или на $4 млрд. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Юрия Гелетия.

Валовой спрос на валюту в Украине за январь-август 2026 г.


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Бюджетные расходы поддерживают высокий спрос

В августе потребность в иностранной валюте оставалась повышенной. Основным фактором в НБУ называют рост бюджетных расходов, значительная часть которых направлена на сектор обороны.

В то же время, спрос со стороны топливно-энергетического сектора после резкого роста в марте оставался относительно стабильным, несмотря на колебания мировых цен на нефть.

Аграрии продавали меньше валюты

В августе сократилось предложение валюты со стороны агропромышленного комплекса. Частично это падение компенсировали благотворительные организации, а также отдельные предприятия сектора обороны и безопасности, увеличившие продажу иностранной валюты.

По словам Гелетия, такая ситуация увеличивает потребность НБУ в интервенциях. Регулятор фактически перераспределяет валютные ресурсы между секторами: направляет переизбыток валюты из государственного сектора туда, где возникает дефицит в частном секторе.

При этом в НБУ отмечают, что объем таких интервенций не превышает сумму валюты, которую правительство продает центробанку за счет международной помощи.

Как изменился курс гривны

В августе гривна укрепилась по отношению к доллару на 0,37%, но в то же время ослабилась по отношению к евро примерно на 0,7%.

В первой половине месяца курс гривны к доллару приближался к отметке 44,9 грн/$1, а во второй половине стабилизировался в диапазоне 44,5−44,7 грн/$1.

На наличном валютном рынке ситуацию в НБУ оценивают как стабильную. Среднедневный объем покупки валюты снизился до $21 млн в августе против $22 млн в июле и $23 млн в июне. Для сравнения, в марте этот показатель составил $44 млн.

Спрэд между наличным и официальным курсами держится на уровне около 0,3% и не превышает 0,5%.

Читайте также: НБУ повысил учетную ставку до уровня 16%


НБУ продолжит валютные интервенции

Гелетий отметил, что Нацбанк и дальше будет работать в режиме управляемой гибкости обменного курса.

Важным фактором для валютного рынка остаются международные поступления. Они помогают восполнять международные резервы и поддерживать возможность НБУ покрывать структурный дефицит валюты.

В августе валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке составили $4,82 млрд, почти не изменившись по сравнению с июлем.

В целом за январь-август Нацбанк продал на рынке около $33 млрд валюты. Это на 39%, или на $9,25 млрд. больше, чем за аналогичный период 2025 года.


Как мы сообщили, доллар подорожал, евро упало на 21 копейку: курс НБУ на 18 сентября

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
BigBend
BigBend
17 сентября 2026, 20:03
#
Де русняві боти, які брешуть про 5 лрд. в місяць?

Lesya31,
Romanenkas17

Адміни їх не занять, адмінів влаштовує руснява пропаганда на ресурсі?
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