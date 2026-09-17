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17 сентября 2026, 19:10 Читати українською

Акции Raiffeisen упали после обвинения в создании каналов для обхода санкций

Акции Raiffeisen Bank International упали после обвинения российской дочерней компании в том, что она «стала одним из ключевых каналов обхода санкций». Об этом пишет The Bell.

Акции Raiffeisen Bank International упали после обвинения российской дочерней компании в том, что она «стала одним из ключевых каналов обхода санкций».

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Причина падения

«Акции Raiffeisen Bank International упали почти на 10% после доклада шорт-селлеров Grizzly Research, обвинивших российскую „дочь“ австрийского банка в том, что она могла обслуживать внешнеторговые операции россии в обход западных санкций. В RBI обвинения отвергают», — говорится в сообщении.

Продолжая работать в россии, RBI стала «одним из ключевых каналов обхода санкций», отметили в Grizzly Research.

Инвесторы-активисты изучили российские таможенные записи с 2022 по начало 2025 года и обнаружили более 25 тыс. записей на общую сумму 75 млрд долларов, где во внешнеторговом контракте фигурировал регистрационный номер российского Райффайзенбанка.

Из них почти 19,7 тыс. записей на 191 млрд долларов, по расчетам Grizzly, касались товаров, на которые распространялись ограничения ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Сюда же вошли критически важные для российских вооруженных сил товары западного производства на 106,75 млн. долларов.

В обнаруженных записях о поставках перечисляются токарные станки, подшипники разных типов, интегральные схемы, коммутаторы и маршрутизаторы.

Так, станки с ЧПУ, по оценкам украинских аналитиков, на 70−80% потребляет российский ВПК. Закупает оборудование, в основном, компания «АМГ», которую США внесли в санкционный список в ноябре 2023 года, а ЕС в декабре 2024 года.

Отдельная проверка базы по контрагентам выявила сделки на 49 млн долларов с участием как минимум 33 компаний, против которых санкции на тот момент уже действовали (эта сумма входит в основные 191 млрд долл.).

Grizzly считает, что Райффайзенбанк обеспечил торговлю запрещенными товарами, но признает, что изученные таможенные записи сами по себе не доказывают ни проведение платежей по этим соглашениям, ни финансирование, ни получение дохода, ни нарушение санкций.

The Bell рассказывает, что расследование основано, в частности, на разговорах «под прикрытием» с работниками Райффайзенбанка. Активисты представлялись потенциальными клиентами и намеренно описывали сделки, которые должны были вызвать вопросы комплаенса.

В частности, расследователи представлялись благотворительным фондом, собирающимся закупать беспилотники для войны.

Несколько сотрудников банка ответили, что открытию счета это не мешает, причем один из менеджеров дал согласие после одобрения от руководителя. Фонд зарезервировал реквизиты счета на 14 дней до формального открытия, говорится в публикации.

В RBI обвинения отвергли и заявили, что уверены в надежности системы комплаенса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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