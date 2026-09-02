Топ-5 новостей за среду: новые правила работы банков, транш МВФ и депозитный рынок

Верховная Рада изменила правила работы банков: что это значит для вкладчиков

Верховная Рада 2 сентября окончательно приняла законопроект № 13007-д, изменяющий правила вывода банков с рынка, гарантирование депозитов и работы финансового сектора. За документ проголосовал 271 народный депутат.

Украина может получить $1,66 млрд от МВФ до конца года

Получение Украиной следующего транша МВФ оказалось под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении законодательных обязательств. Во время встречи с миссией Фонда в Киеве говорилось, в частности, о необходимости принять ряд законопроектов, гарантировать независимость НКРЭКУ и завершить кадровое обновление Счетной палаты.

Евро снова слабеет к доллару: давит на курс EUR/USD

Курс EUR/USD возобновил падение и сегодня опускался до 1,156. Это минимальный уровень за последние 10 дней. Снижение евро происходит несмотря на ястребиные заявления отдельных представителей Европейского центрального банка и неоднозначные макроэкономические данные из США.

За 5% налога вы отдаете в налоговый залог имущество всей семьи. Это не преувеличение — законопроект № 15449

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15449, предлагающий ввести добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств. Речь идет о возможности уплачивать 5% налога вместо стандартных 18% НДФЛ и работать без оформления ФЛП в пределах установленного лимита дохода. Впрочем, документ содержит ряд условий, которые могут создать для семей существенные риски.

Банки активизируют борьбу за вкладчиков: сколько можно заработать на депозите в сентябре

Сентябрь принес на депозитный рынок традиционное оживление. «Минфин» уже писал, что ставки по гривневым депозитам начали повышать крупные банки. Аналогичные изменения наблюдаются и в политике банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать владельцам гривны, евро и доллара, разместив свои накопления в небольшом банке и как будет меняться доходность депозитов в сентябре, читайте в свежем депозитном обзоре от «Минфина».