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2 сентября 2026, 17:10 Читати українською
Кредиты для ФЛП: на какие цели можно привлечь ссуду и какие документы нужны, — от экспертов Идея Банка
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Ідея Банк
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