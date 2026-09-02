В новом выпуске эксперт сравнивает реальную доходность депозитов и ОВГЗ после налогов и комиссий и показывает, при каком курсе доллара гривневые инструменты перестают быть выгоднее валюты.
ОВГЗ, депозит или доллар: что даст больше денег? Считаем доходность (видео)
- Так стоит ли сейчас покупать валюту?
- Насколько ОВГЗ выгоднее депозита?
- И как распределить сбережения между гривной и валютой, чтобы снизить риски?
Ответы и подробные расчеты — в новом видео.
Источник: Минфин
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