Золото подешевело до самого низкого уровня за три недели

В среду цены на золото упали до самого низкого уровня за три недели под давлением укрепления доллара, поскольку обмен ударами между Ираном и США угрожал подпитить глобальную инфляцию накануне обнародования данных о рынке труда в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

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Что происходит с ценами

Спотовая цена на золото снизилась на 0,6% до 4 302,20 долларов за унцию в 10.07 по Гринвичу после того, как ранее во время сессии достигла самого низкого уровня с 7 августа. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​декабре упали на 1,1% до 4349,80 долларов.

Старший аналитик рынка в Tradu.com Никос Цабурас отметил, что длительная геополитическая неопределенность способствует росту цен на нефть, усиливая инфляционные риски и давление на Федеральную резервную систему (ФРС) по повышению ставок, что, в свою очередь, укрепляет доллар и усугубляет негативные факторы для золота.

«Этот драгметалл оказался в центре структурного противостояния между агрессивным пересмотром цен Федеральной резервной системы и тенденциями к обесцениванию валюты, что усиливает текущую волатильность», — сказал Цабурас.

Соединенные Штаты и Иран снова оказались в состоянии войны после последнего масштабного обмена ударами за последние недели. При этом Вашингтон угрожал еще более разрушительными ударами, что привело к росту цен на нефть до самого высокого уровня примерно за месяц.

Опасения по поводу экономического влияния энергетического шока заставили инвесторов обратиться к доллару США, курс которого достиг двухнедельного максимума. Укрепление доллара делает золото, цена на которое устанавливается в долларах, более дорогим для иностранных покупателей.

Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что если инфляция скоро не замедлится, центральному банку придется повысить процентные ставки. Его заявление подтвердило слова главы ФРС Кевина Ворша на прошлой неделе о том, что центральному банку «придется принять меры», если политики не получат уверенности в том, что инфляция снижается до 2%.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки на заседании ФРС в этом месяце на 68%, показали данные CME FedWatch ⁠Tool.

Хотя золото обычно считается средством защиты от инфляции, повышение процентных ставок, как правило, снижает привлекательность этого металла, не приносящего дохода, для инвесторов.

Последние данные о состоянии экономики США будут опубликованы в отчете ADP о занятости, который должен появиться в 12.15 по Гринвичу, а также в пятницу в отчете о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Что с ценами на серебро

Спотовая цена серебра упала на 1% до 63,59 долларов за унцию, платины — на 1,4% до 1 716,52 долларов, а палладия — на 0,7% до 1 304,50 долларов.