Золото подешевело до самого низкого уровня за три недели

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 сентября 2026, 16:45 Читати українською

Золото подешевело до самого низкого уровня за три недели

В среду цены на золото упали до самого низкого уровня за три недели под давлением укрепления доллара, поскольку обмен ударами между Ираном и США угрожал подпитить глобальную инфляцию накануне обнародования данных о рынке труда в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

В среду цены на золото упали до самого низкого уровня за три недели под давлением укрепления доллара, поскольку обмен ударами между Ираном и США угрожал подпитить глобальную инфляцию накануне обнародования данных о рынке труда в Соединенных Штатах.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что происходит с ценами

Спотовая цена на золото снизилась на 0,6% до 4 302,20 долларов за унцию в 10.07 по Гринвичу после того, как ранее во время сессии достигла самого низкого уровня с 7 августа. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​декабре упали на 1,1% до 4349,80 долларов.

Старший аналитик рынка в Tradu.com Никос Цабурас отметил, что длительная геополитическая неопределенность способствует росту цен на нефть, усиливая инфляционные риски и давление на Федеральную резервную систему (ФРС) по повышению ставок, что, в свою очередь, укрепляет доллар и усугубляет негативные факторы для золота.

«Этот драгметалл оказался в центре структурного противостояния между агрессивным пересмотром цен Федеральной резервной системы и тенденциями к обесцениванию валюты, что усиливает текущую волатильность», — сказал Цабурас.

Соединенные Штаты и Иран снова оказались в состоянии войны после последнего масштабного обмена ударами за последние недели. При этом Вашингтон угрожал еще более разрушительными ударами, что привело к росту цен на нефть до самого высокого уровня примерно за месяц.

Опасения по поводу экономического влияния энергетического шока заставили инвесторов обратиться к доллару США, курс которого достиг двухнедельного максимума. Укрепление доллара делает золото, цена на которое устанавливается в долларах, более дорогим для иностранных покупателей.

Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что если инфляция скоро не замедлится, центральному банку придется повысить процентные ставки. Его заявление подтвердило слова главы ФРС Кевина Ворша на прошлой неделе о том, что центральному банку «придется принять меры», если политики не получат уверенности в том, что инфляция снижается до 2%.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки на заседании ФРС в этом месяце на 68%, показали данные CME FedWatch ⁠Tool.

Хотя золото обычно считается средством защиты от инфляции, повышение процентных ставок, как правило, снижает привлекательность этого металла, не приносящего дохода, для инвесторов.

Последние данные о состоянии экономики США будут опубликованы в отчете ADP о занятости, который должен появиться в 12.15 по Гринвичу, а также в пятницу в отчете о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Что с ценами на серебро

Спотовая цена серебра упала на 1% до 63,59 долларов за унцию, платины — на 1,4% до 1 716,52 долларов, а палладия — на 0,7% до 1 304,50 долларов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает batman и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами