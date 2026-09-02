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2 сентября 2026, 18:12 Читати українською

Рынок труда США замедлился: что это значит для экономики и потребителей

Количество рабочих мест в частном секторе США в августе возросло на 38 тыс. после пересмотренного в сторону увеличения результата июля — 46 тыс. В то же время аналитики, опрошенные Reuters, ожидали прироста на 48 тыс.

Количество рабочих мест в частном секторе США в августе возросло на 38 тыс.

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Таким образом, темпы найма оказались слабее прогноза и свидетельствуют о дальнейшем охлаждении американского рынка труда. В то же время речь пока не идет о масштабной волне сокращений: работодатели продолжают увеличивать количество рабочих мест, хотя делают это гораздо более осторожно.

Частный сектор США создал меньше рабочих мест, чем ожидалось

Отчет ADP подготовлен совместно со Stanford Digital Economy Lab на основе данных о зарплатных выплатах более 26 млн работников частного сектора. Он выходит накануне официальной статистики Бюро трудовой статистики США (BLS), охватывающей более широкий сегмент рынка труда.

При этом показатели ADP исторически не всегда точно совпадают с данными BLS. Поэтому рынок воспринимает сегодняшнюю статистику, прежде всего, как ранний сигнал, а не как окончательную оценку состояния занятости.

По прогнозу Reuters, в пятничном отчете BLS количество рабочих мест в частном секторе может возрасти на 45 тысяч после увеличения на 30 тысяч в июле. Общее количество рабочих мест вне сельского хозяйства, как ожидается, увеличится на 56 тыс. после сокращения на 23 тыс. в июле. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 4,1%.

Почему это важно для экономики и потребителей

Рынок труда напрямую связан с потребительскими затратами. Чем больше людей получают работу и стабильный доход, тем выше потенциал спроса на товары, услуги, жилье и кредиты. Если компании сокращают аренду, рост доходов населения постепенно ослабевает, а вместе с ним может замедлиться и потребление.

Для американской экономики нынешние цифры показывают неоднородную картину. В августе работодатели в сфере услуг в общей сложности прибавили 48 тыс. рабочих мест, тогда как производственные отрасли сократили 10 тыс. Наибольший рост зафиксирован в образовании и здравоохранении — 45 тыс., а производство потеряло 17 тыс. позиций.

Для потребителей это означает, что ситуация на рынке труда пока не выглядит кризисной, но возможности поиска новой работы и быстрого роста доходов могут постепенно сужаться. По данным ADP, в августе базовая оплата труда выросла на 3,2% в годовом исчислении, а общее вознаграждение — на 4,7%. У сменивших работу рост базовой оплаты составил 4,7%, против 3% у работников, оставшихся на своих местах.

Сигнал для ФРС

Статистика занятости также имеет прямое значение для монетарной политики Федеральной резервной системы США. Более слабый наем может свидетельствовать об охлаждении экономики и уменьшать инфляционное давление, если замедление роста зарплат сдерживает потребительский спрос.

Именно поэтому слабее ожиданий данные ADP могут влиять на оценки будущей политики ФРС. В то же время, одного отчета недостаточно для изменения курса центробанка: регулятор оценивает занятость вместе с инфляцией, потребительским спросом и другими показателями.

По данным BLS, в июле на одного безработного приходилось 1,05 открытой вакансии. Это почти не изменилось по сравнению с июнем и свидетельствует о том, что спрос на работников остается относительно стабильным.

Ближайшим важным тестом для рынка станет официальный отчет BLS за август, обнародованный в пятницу, 4 сентября. Именно он даст более широкую картину занятости и поможет инвесторам оценить, насколько существенно замедление американского рынка труда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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