Нидерланды перевезли 86 тонн золота из США и Канады в Лондон из-за геополитических рисков

Центральный банк Нидерландов (DNB) в среду сообщил о перемещении 86 тонн золота из США и Канады в Лондон. В банке объяснили решение ужесточением геополитической нестабильности.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как объясняют в DNB, хранящееся в Лондоне золото можно скорее продать, чем резервы, находящиеся в Нью-Йорке и Оттаве. Это позволяет банку более оперативно использовать активы в случае кризисной ситуации.

«Это позволяет DNB скорее всего развернуть свои ресурсы в кризисной ситуации», — говорится в сообщении банка, которое цитируют EuroNews.

Президент DNB Олаф Слэйпен отметил, что перемещение повысило эффективность использования золотых резервов.

«Мы предполагаем, что нам никогда не придется использовать золото, но, тем не менее, это необходимо для укрепления нашей устойчивости и готовности», — сказал он.

Читайте также: Золото подешевело до самого низкого уровня за три недели

Как изменилась структура золотых резервов

По состоянию на конец 2025 г. Нидерланды имели 612,4 тонны золота общей стоимостью €72,2 млрд.

До проведения операции 31,3% резервов хранилось в Нью-Йорке, а еще 19,7% — в Оттаве. После перемещения доля золота в каждой из этих стран сократилась до 18,5%.

В то же время доля резервов, хранящихся в Лондоне, выросла с 18,1% до 32,1%. Еще 30,8% золота остается в Нидерландах.

DNB объяснил, что сделка включала как покупку и продажу золота, так и его физическую транспортировку. В частности, более 27 тонн золота перевезли из США и Канады в нидерландский Зейст. Такой же объем затем был доставлен из Зейста в Лондон.

По словам банка, это позволило избежать переплавки золотых слитков и одновременно распределить риски, связанные с физическим перемещением больших объемов драгоценного металла.

Перемещение резервов в Лондон также имеет практическое значение для DNB. Лондон является одним из главных мировых центров торговли золотом, поэтому размещение части резервов там дает банку больше возможностей быстро продать металл или провести операции с ним по необходимости.