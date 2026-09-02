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2 сентября 2026, 18:37 Читати українською

Гривне 30 лет: НБУ выпустил юбилейную серебряную монету

Национальный банк Украины 2 сентября ввел в обращение серебряную памятную монету «К 30-летию денежной реформы в Украине». Она посвящена реформе 1996 года, в результате которой гривна стала национальной валютой Украины.

Национальный банк Украины 2 сентября ввел в обращение серебряную памятную монету «К 30-летию денежной реформы в Украине».

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Денежная реформа длилась две недели — со 2 по 16 сентября 1996 года. В этот период украинцы могли без ограничений обменивать купоно-рубли на гривне. С 17 сентября гривна стала единственным законным средством платежа на территории страны.

В НБУ отмечают, что введение собственной валюты стало одним из этапов формирования экономической независимости Украины.

Как выглядит юбилейная монета

Монета имеет номинал 1 грн и изготовлена из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед». Группа гладкая, с углубленными надписями. Отдельные элементы оформления обладают локальной позолотой.

Тираж монеты — до 5000 штук.

Читайте: В Украине появились две новые оборотные памятные монеты

Дизайн построен на сочетании современной и первой гривны. На аверсе воспроизведено оформление оборотной монеты номиналом 1 гривна образца 2018 года. В центре размещена надпись «УКРАИНА/1/ГРИВНА», вверху — малый Государственный Герб Украины, а внизу — год чеканки 2026 года.

На реверсе использован дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которая обращалась до 2018 года и сейчас постепенно изымается. В центре размещена надпись «1/ГРИВНЯ», а внизу — 1996 год, когда состоялась денежная реформа.

Автор идеи и адаптации дизайна — Андрей Сагач. Художник аверса — Владимир Демьяненко, реверса — Василий Лопата.

Что изменила денежная реформа

До перехода на гривну в Украине использовали купоно-рубли. Реформа позволила заменить временную денежную единицу постоянной национальной валютой и унифицировать денежное обращение.

Обмен производился по курсу 100 000 купоно-рублей за 1 гривну. По данным Минфина, на момент проведения реформы в обращении находилось 338,1 трлн рублей. В результате было изъято 97% эмитированных ранее рублей — 327,9 трлн. В то же время НБУ ввел в наличный оборот более 3,1 млрд грн.

Для экономики появление гривни означало не просто замену одних банкнот другими. Собственная валюта предоставила государству возможность самостоятельно проводить денежно-кредитную политику, определять параметры денежного обращения и использовать валютные и монетарные инструменты в соответствии с собственными экономическими условиями.

Приобрести юбилейную монету можно будет через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах. Информацию о начале продаж НБУ обещает обнародовать на официальных сайтах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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