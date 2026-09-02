После закрытия межбанка в среду, 2 сентября, курс доллара подскочил на 17 копеек в покупке и продаже, евро добавил 33 копейки в покупке и в продаже.
Межбанк закрылся скачком курса доллара и евро
► Читайтестраницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
|
Открытие 2 сентября
|
Закрытие 2 сентября
|
Изменения
|
44,50/44,53
|
44,67/44,70
|
17/17
|
51,49/51,51
|
51,82/51,84
|
33/33
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,37−44,85 грн. Евро покупают за 51,39 грн, а продают за 52,01 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,79−44,85, евро — 51,81−51,95 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии