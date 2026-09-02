Украина сократила импорт электроэнергии и резко увеличила экспорт

В августе по сравнению с июлем Украина снизила импорт электроэнергии на 5% до 184 тыс. МВт-час., экспорт вырос на 64,4% — до 382,1 тыс. МВт-час. Об этом сообщила консалтинговая компания ExPro .

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«Украина в августе 2026 года увеличила экспорт электроэнергии на 64,4% по сравнению с июлем — до 382,1 тыс. МВт-час. Импорт за месяц вырос на 5% — до 184 тыс. МВт-час», — говорится в сообщении.

Второй месяц подряд Украина становится нетто-экспортером электричества. По расчетам, объем экспорта более чем вдвое превысил импорт, а чистый экспорт составил около 198,2 тыс. МВт-ч.

В августе экспорт электричества вырос по всем направлениям. Наибольшую долю занимает Венгрия — 45% (173 тыс. МВт-ч.). Поставки в Молдову выросли на 65% до 113,4 тыс. МВт-час, в Румынию — на 85% до 71,4 тыс. МВт-час, в Словакию — на 81% до 21,4 тыс. МВт-час, в Польшу — на 83%, до почти 3 тыс.

Куда импортировали

Основным направлением импорта электричества в Украину также остается Венгрия — 74,6 тыс. МВт-час. В Польше приобрели 26,9 тыс. МВт-час., у Словакии — 40,6 тыс. МВт-час. Из Молдовы, по сообщению, импорт был незначительным.