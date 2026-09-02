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2 сентября 2026, 17:50 Читати українською

Верховная Рада изменила правила работы банков: что это значит для вкладчиков

Верховная Рада 2 сентября окончательно приняла законопроект № 13007-д, изменяющий правила вывода банков с рынка, гарантирование депозитов и работы финансового сектора. За документ проголосовал 271 народный депутат. Об этом сообщает 24 канал.

Верховная Рада 2 сентября окончательно приняла законопроект № 13007-д, изменяющий правила вывода банков с рынка, гарантирование депозитов и работы финансового сектора.

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Закон является одним из структурных маяков в рамках договоренностей Украины с Международным валютным фондом. Его цель — приблизить украинские правила к европейским стандартам и повысить устойчивость банковской системы.

Наибольшее число практических изменений касается процедуры возврата средств клиентам проблемных банков.

Что меняется для вкладчиков

1. Гарантированные средства будут возвращаться автоматически

Физическим лицам, в частности физлицам-предпринимателям, больше не нужно будет самостоятельно подавать письменное заявление в Фонд гарантирования вкладов физических лиц для получения гарантированной суммы.

Возврат средств будет происходить автоматически. Это должно упростить процедуру для клиентов банка, который сочли неплатежеспособным или начали ликвидировать.

2. Невостребованные деньги без срока давности

Если вкладчик не забрал средства во время ликвидации банка, они не будут теряться из-за истечения определенного срока.

Невостребованные деньги будут передаваться в Фонд гарантирования вкладов, а владелец сможет обратиться за ними без ограничения срока давности.

Для клиентов это означает, что пропущенный срок получения средств больше не должен приводить к их фактической потере.

Что изменится для банков

1. Вырастет минимальный уставный капитал

Минимальный размер уставного капитала банка увеличивается с фиксированных 200 млн грн до 5 млн евро.

Для банков, уже работающих на рынке, предусмотрен шестимесячный переходный период. За это время они должны привести капитал в соответствие с новыми требованиями.

Фактически, закон повышает финансовый порог для работы банков и должен отсеять учреждения, не имеющие достаточного запаса капитала.

2. Банкам придется усилить киберзащиту

НБУ получает полномочия устанавливать обязательные требования к кибербезопасности финансовых учреждений и платежных систем.

Для банков это означает дополнительные требования по защите информационных систем, платежной инфраструктуры и данных клиентов.

Что получает Национальный банк

1. НБУ будет иметь приоритет при возвращении рефинансирования

Закон изменяет порядок удовлетворения требований НБУ при ликвидации банка.

Национальный банк получает статус обеспеченного кредитора по соответствующим требованиям. Если у банка есть долги по кредитам рефинансирования, средства от продажи залогового имущества будут направляться прежде всего на их погашение.

Фонд гарантирования должен перечислить эти средства НБУ в течение 20 рабочих дней.

2. Регулятор получит дополнительные возможности

НБУ также будет официально определять требования к киберзащите финансовых учреждений и платежных систем.

Кроме того, регулятор будет самостоятельно устанавливать порядок изъятия из обращения старых банкнот и монет.

Что изменится для Фонда гарантирования вкладов

1. Фонд сможет создавать «мостовые» банки

Одной из ключевых новаций становится механизм создания «мостового» банка .

Это временное финансовое учреждение, через которое можно сохранить жизнеспособные активы, клиентские операции и банковские сервисы проблемного учреждения до момента его продажи инвестору.

Такой механизм должен избегать ситуаций, когда банк прекращает работу практически сразу после вывода с рынка, а клиенты сталкиваются с перебоями в доступе к финансовым услугам.

2. Обжаловать результаты аукционов можно только ограниченное время

Для бывших владельцев и других заинтересованных сторон устанавливается срок одного месяца для обжалования результатов аукционов по продаже имущества банка.

Это должно ускорить ликвидационные процедуры и не разрешать годами блокировать продажу активов.

В то же время, это положение может вызвать вопросы с точки зрения доступа в суд. Юристы обращают внимание, что короткий срок подготовки иска может создавать дополнительные трудности, в частности в условиях военного положения.

3. Часть решений Фонда может не публиковаться

Закон также предусматривает возможность не обнародовать отдельные решения Фонда, если это необходимо для защиты банковской тайны.

С одной стороны это позволяет защитить конфиденциальную информацию. С другой стороны, может уменьшить публичную прозрачность отдельных процедур.

Дополнительные изменения для инвестиционного рынка

Закон касается не только банков.

Для физических лиц отменяется минимальная сумма инвестиций в институты совместного инвестирования. Это потенциально делает такие инструменты более доступными для розничных инвесторов.

Также компаниям по управлению активами разрешат привлекать кредиты в объеме до 30% от стоимости активов фонда. Ранее предел составлял 10%.

Инвестиционным фондам также позволяют вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа.

Что это значит в целом

Для вкладчиков главное изменение — упрощение доступа к гарантированным средствам и отсутствие срока давности для невостребованных выплат.

Для банков — более высокие требования к капиталу и киберзащите, а значит, больше требований к финансовой устойчивости.

Для НБУ более широкие полномочия и приоритет в возвращении средств по рефинансированию.

Для Фонда гарантирования новые механизмы работы с проблемными банками, в частности возможность создавать «мостовые» учреждения и быстрее продавать активы.

В то же время, отдельные положения закона могут стать предметом дискуссии о балансе между скоростью ликвидации банков, защитой вкладчиков и прозрачностью процедур.

Справочно

Законопроект № 13007-д был зарегистрирован в Верховной Раде 7 июля 2025 года. За основу его приняли 19 августа 2025, после чего документ дорабатывали более года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 сентября 2026, 21:10
#
Чекаемо на підпис президента

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56719
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