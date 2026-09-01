Топ-5 новостей за вторник: дыра в госфинансах, снижение зарплат и жесткая экономия Кабмина
Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро — депутат
Финансовый разрыв в государственных финансах Украины составляет около 49,5 млрд евро. Из этой суммы 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое Украина рассчитывала после договоренностей с партнерами, но до сих пор не получила. Об этом пишет народная депутат льга Василевская-Смаглюк.
В августе средняя зарплата в Украине снизилась: где и сколько платят
Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%.
Переводы из-за границы в Украину упали: за семь месяцев поступило $4,3 млрд
За семь месяцев 2026 года объем частных денежных переводов в Украину составил $4,3 млрд. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Кабмин вводит жесткий режим экономии
Правительство нашло 70 миллиардов гривен, которые не закреплены за оборонными расходами и которые можно будет перенаправить в армию. «Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не закреплены за потребностями обороны. Мы уже нашли 70 млрд грн экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды армии», — отметил Корецкий.
Отзыв месяца: Укрсиб отказал выдать карточку из-за отсутствия «Дия.Подпись», законно ли такое требование
Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июле 2026 года. Им стал клиент УкрСиббанка под ником Alexandr Alimov заявил, что не смог получить перевыпущенную банковскую карточку из-за отсутствия активированного «Действие.Подписи».
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