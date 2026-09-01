Топ-5 новостей за вторник: дыра в госфинансах, снижение зарплат и жесткая экономия Кабмина

Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%.

Переводы из-за границы в Украину упали: за семь месяцев поступило $4,3 млрд

За семь месяцев 2026 года объем частных денежных переводов в Украину составил $4,3 млрд. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кабмин вводит жесткий режим экономии