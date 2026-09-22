Какие б/у автомобили возрастом до 5 лет чаще всего ввозили в Украину: топ-10 моделей

В августе украинцы приобрели 6,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

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Всего в течение месяца украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. подержанных легковушек из-за границы. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составляли около 31% от всего импорта подержанных легковушек.

Какое топливо выбирали чаще всего

Наибольшую долю в этом сегменте имели бензиновые автомобили — 40%.

Дальше идут:

электромобили — 36%;

гибриды — 19%;

дизельные автомобили — 4%;

автомобили с ГБО — 1%.

Топ-10 самых популярных моделей

Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 473 авто; Tesla Model 3 — 362; Nissan Rogue — 265; Volkswagen Tiguan — 261; Mazda CX-5 — 211; Ford Escape — 189; Audi Q5 — 169; Kia Niro — 161; Hyundai Ioniq 5 — 160; Chevrolet Bolt — 124.

Таким образом, Tesla заняла сразу два первых места, а доля электромобилей в сегменте авто до 5 лет достигла более трети.