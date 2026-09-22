В августе украинцы приобрели 6,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Какие б/у автомобили возрастом до 5 лет чаще всего ввозили в Украину: топ-10 моделей
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Всего в течение месяца украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. подержанных легковушек из-за границы. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составляли около 31% от всего импорта подержанных легковушек.
Какое топливо выбирали чаще всего
Наибольшую долю в этом сегменте имели бензиновые автомобили — 40%.
Дальше идут:
- электромобили — 36%;
- гибриды — 19%;
- дизельные автомобили — 4%;
- автомобили с ГБО — 1%.
Топ-10 самых популярных моделей
Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 473 авто;
- Tesla Model 3 — 362;
- Nissan Rogue — 265;
- Volkswagen Tiguan — 261;
- Mazda CX-5 — 211;
- Ford Escape — 189;
- Audi Q5 — 169;
- Kia Niro — 161;
- Hyundai Ioniq 5 — 160;
- Chevrolet Bolt — 124.
Таким образом, Tesla заняла сразу два первых места, а доля электромобилей в сегменте авто до 5 лет достигла более трети.
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Источник: Минфин
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