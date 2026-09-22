Золото снова пошло вверх: что поддержало цены после резкого падения цен на нефть

Цены на золото выросли во вторник после того, как нефть потеряла более 9% за предыдущие четыре сессии, что несколько ослабило опасения по поводу инфляции и необходимости дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системы. Об этом пишет Іnvesting.

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Ослабление доллара и возобновившиеся надежды на дипломатическое урегулирование между США и Ираном также поддержали котировки драгоценного металла, хотя представители ФРС по-прежнему расходятся во мнениях относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Торги на бирже

XAU/USD вырос на 0,4% до $4 359,40 за унцию, тогда как фьючерсы на золото прибавили 0,3% до $4 396,85.

XAG/USD вырос на 0,6% до $66,43 за унцию, а XPT/USD поднялся на 0,3% до $1 809,03. Индекс USD снизился на 0,03% до 100,39.

Золото отыграло снижение понедельника, когда металл показал крупнейшее однодневное падение за неделю. Восстановление произошло на фоне стабилизации нефтяных цен после падения более чем на 9% за предыдущие четыре сессии, что снизило часть инфляционного давления, накапливавшегося на рынках.

Снижение цен на энергоносители также уменьшило ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Золото, как правило, выигрывает от снижения ожиданий по процентным ставкам, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода.

Движение рынка также связано с возобновившимися дипломатическими сигналами вокруг конфликта США и Ирана. Президент Дональд Трамп должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке позднее во вторник и дал понять, что готов к встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях мероприятия.

Возобновление дипломатических усилий происходит после нескольких месяцев конфликта и перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока. Любое улучшение перспектив нефтяных поставок может дополнительно снизить инфляционные опасения.

Представители ФРС посылают противоречивые сигналы по ставкам

Инвесторы также следят за комментариями представителей Федеральной резервной системы после того, как центральный банк единогласно повысил ставку на 25 базисных пунктов на прошлой неделе — впервые за три года.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк не может просто игнорировать повторяющиеся и устойчивые шоки предложения и должен реагировать на них, даже если это создаёт экономические трудности.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем, в свою очередь, отметил, что для возвращения инфляции к целевому уровню ФРС могут потребоваться дополнительные повышения ставок — целевой показатель не достигается уже более пяти лет.

Снижение золота в понедельник последовало за ожиданиями дальнейшего ужесточения политики ФРС в этом году и «ястребиными» сигналами со стороны других крупных центральных банков, что способствовало укреплению доллара.

Несмотря на краткосрочное давление, инвестиционный спрос продолжает расти. В сентябре в обеспеченные золотом ETF поступило около 50 тонн металла, что ставит приток средств на путь к третьему consecutive месяцу роста подряд.

«Качели» цен на золото

Лето 2026 года стало одним из самых нестабильных периодов для рынка золота. В июне драгоценный металл пережил двузначное падение, в июле пытался удержаться выше психологической отметки в 4 тыс. долларов за унцию, а в августе продемонстрировал один из самых мощных месячных скачков за последние 25 лет.

В результате в конце лета золото фактически вернулось к уровням, близким к началу июня. Однако в течение этого периода цена колебалась примерно от $3 960 до более чем $4 500 за тройскую унцию.

Роль центральных банков и Китая

Несмотря на падение котировок в начале лета, центральные банки продолжали покупать золото. Особенно заметной была активность Китая: в июне китайский центробанк продемонстрировал самый большой месячный прирост золотых резервов за более чем два с половиной года.

Спрос со стороны центральных банков обеспечивал рынку долгосрочную поддержку. В отличие от краткосрочных инвесторов, регуляторы покупают металл преимущественно для диверсификации резервов и снижения зависимости от доллара.

В то же время высокие цены сдерживали ювелирный спрос, особенно в Индии. Покупатели откладывали приобретение украшений, ожидая стабилизации или новой коррекции.