Деньги туда, где опаснее: куда бизнес направляет кредиты «5-7-9%»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2026, 10:05 Читати українською

Деньги туда, где опаснее: куда бизнес направляет кредиты «5-7-9%»

Кредитование бизнеса в зоне высокого военного риска и финансирование оборотного капитала остаются двумя наибольшими направлениями использования средств по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. По состоянию на 21 сентября на эти цели предприниматели направили соответственно 97,60 млрд грн и 91,53 млрд грн с начала действия военного положения.

Кредитование бизнеса в зоне высокого военного риска и финансирование оборотного капитала остаются двумя наибольшими направлениями использования средств по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредиты в зоне высокого военного риска — это ссуды для предприятий, работающих на территориях, которые испытывают значительное влияние боевых действий или имеют повышенный риск военных атак. Такое финансирование позволяет бизнесу продолжать работу, возобновлять деятельность, закупать необходимые ресурсы и поддерживать производство в условиях войны.

Сколько кредитов получил бизнес

За прошедшую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 521 льготный кредит на 1,8 млрд грн. Из них 358 кредитов на 1,1 млрд грн предоставили банки государственному сектору.

С начала 2026 года по программе «5−7−9%» предприниматели получили 27 543 кредита на 121,2 млрд грн. Доля государственных банков составила 18426 кредитов на 56,5 млрд грн.

В целом, с начала действия военного положения в Украине по программе выдали 127 705 кредитов на 493,7 млрд грн. Из этой суммы 90 693 кредита на 241,7 млрд грн предоставили государственные банки.

Наибольшие объемы финансирования пришлись на следующие направления:

  • 97,60 млрд грн — кредитование бизнеса в зоне высокого военного риска;

  • 91,53 млрд грн — пополнение оборотного капитала;

  • 87,10 млрд грн — переработка сельскохозяйственной продукции;

  • 75,90 млрд грн — инвестиционные цели;

  • 58,55 млрд грн — кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей;

  • 56,79 млрд грн — антивоенные цели;

  • 11,49 млрд грн — финансирование энергосервиса.


Читайте также: Миллиард в одни руки и деньги за уничтоженные фуры: Кабмин переписал правила выплат для бизнеса


За весь период работы программы заключено 162527 кредитных договоров на 583,4 млрд грн. Из них на банки государственного сектора приходится 111169 договоров на 268,4 млрд грн.


Как мы писали, правительство определило первые шаги по поддержке бизнеса после российских атак

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами