Деньги туда, где опаснее: куда бизнес направляет кредиты «5-7-9%»

Кредитование бизнеса в зоне высокого военного риска и финансирование оборотного капитала остаются двумя наибольшими направлениями использования средств по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. По состоянию на 21 сентября на эти цели предприниматели направили соответственно 97,60 млрд грн и 91,53 млрд грн с начала действия военного положения.

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Кредиты в зоне высокого военного риска — это ссуды для предприятий, работающих на территориях, которые испытывают значительное влияние боевых действий или имеют повышенный риск военных атак. Такое финансирование позволяет бизнесу продолжать работу, возобновлять деятельность, закупать необходимые ресурсы и поддерживать производство в условиях войны.

Сколько кредитов получил бизнес

За прошедшую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 521 льготный кредит на 1,8 млрд грн. Из них 358 кредитов на 1,1 млрд грн предоставили банки государственному сектору.

С начала 2026 года по программе «5−7−9%» предприниматели получили 27 543 кредита на 121,2 млрд грн. Доля государственных банков составила 18426 кредитов на 56,5 млрд грн.

В целом, с начала действия военного положения в Украине по программе выдали 127 705 кредитов на 493,7 млрд грн. Из этой суммы 90 693 кредита на 241,7 млрд грн предоставили государственные банки.

Наибольшие объемы финансирования пришлись на следующие направления:

97,60 млрд грн — кредитование бизнеса в зоне высокого военного риска;

91,53 млрд грн — пополнение оборотного капитала;

87,10 млрд грн — переработка сельскохозяйственной продукции;

75,90 млрд грн — инвестиционные цели;

58,55 млрд грн — кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей;

56,79 млрд грн — антивоенные цели;

11,49 млрд грн — финансирование энергосервиса.



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За весь период работы программы заключено 162527 кредитных договоров на 583,4 млрд грн. Из них на банки государственного сектора приходится 111169 договоров на 268,4 млрд грн.



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