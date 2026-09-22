ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 21 сентября запустил Pontes — сервис, позволяющий проводить расчеты по оптовым сделкам с токенизированными активами в деньгах центробанка. Это первая инициатива в рамках стратегии Евросистемы по развитию токенизированных финансов, говорится в релизе регулятора.

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К Pontes уже подключились 13 участников рынка, в том числе Deutsche Bank, Santander, Société Générale, Европейский инвестиционный банк и KfW. Работу с сервисом также начали четыре оператора платформ распределенного реестра: Axiology, Cashlink, Clearstream и SWIAT.

Что именно запустил ЕЦБ

Токенизация — это выпуск актива или представление прав на него в виде цифрового токена, запись о котором хранится в распределенном реестре. Как объясняет ЕЦБ, в отличие от централизованной базы данных, такой реестр поддерживается сразу несколькими участниками сети. Его наиболее известной разновидностью является блокчейн.

Цель Pontes — соединить такие частные платформы с платежной инфраструктурой Евросистемы. В этом случае сама ценная бумага и информация о сделке могут находиться в распределенном реестре, а денежная часть операции проводится в деньгах центрального банка без задержек.

Financial Times называет запуск дебютом цифрового евро на оптовом финансовом рынке. Впрочем, оговариваясь, что пока речь идет не о цифровых деньгах для граждан и магазинов, а об инфраструктуре для расчетов между профессиональными участниками рынка. Розничный цифровой евро остается отдельным проектом ЕЦБ, возможный запуск которого может произойти только через три года.

Что меняется для финансового рынка

Главное новшество Pontes состоит в том, что банки и инвесторы смогут рассчитываться по сделкам с токенизированными активами деньгами центрального банка, а не стейблкоинами или другими формами частных денег, пишет Reuters. В ходе испытаний, проведенных Евросистемой в 2024 году, участники рынка называли доступ к безрисковому расчетному активу одним из главных условий для более широкого использования блокчейна в финансах.

По оценке ЕЦБ, токенизация позволяет объединить на одной платформе несколько этапов жизненного цикла ценной бумаги — от выпуска и торговли до расчетов, хранения и обслуживания. Смарт-контракты могут автоматизировать часть этих процессов, сократить необходимость ручной сверки данных и сделать операции быстрее и эффективнее.

Зачем это понадобилось ЕЦБ

Евросистема называет деньги центрального банка наиболее безопасным средством расчетов и стремится сохранить за ними эту роль по мере перехода финансовых рынков на блокчейн. Если необходимой государственной инфраструктуры не будет, расчеты по токенизированным сделкам могут перейти в стейблкоины или другие частные деньги.

Напомним

У этой задачи есть и геополитический подтекст. Как объясняет Financial Times, большинство операций со стейблкоинами в мире приходится на токены, номинированные в долларах.

Ранее экономисты ЕЦБ предупреждали, что их широкое распространение в Европе может ослабить контроль региона над собственной денежно-кредитной политикой. На зависимость европейского рынка от американских платежных компаний Visa, Mastercard и PayPal также обращала внимание глава ЕЦБ Кристин Лагард, рассматривая эту проблему как источник геополитической уязвимости.

Впрочем, она также не раз подчеркивала, что стейблкоины в евро ничем не лучше долларовых и призывала строить собственную блокчейн-инфраструктуру вместо копирования американской модели.

Среди целей Pontes ЕЦБ называет сохранение ключевой роли денег центрального банка как наиболее безопасного средства расчетов, поддержку стратегической автономии ЕС и развитие европейского цифрового рынка капитала.

Что будет дальше

На первом этапе Pontes будет работать по будням с 08:00 до 16:00 по центральноевропейскому времени. В ближайшие месяцы к сервису должны присоединиться новые участники, а набор функций и продолжительность работы будут постепенно расширяться. Полноценное развертывание системы намечено на 2028 год, к этому времени ее планируется перевести на круглосуточную работу 365 дней в году, пишет FT.

Параллельно Евросистема развивает более долгосрочный проект Appia, в рамках которого изучает возможную архитектуру единого европейского рынка токенизированных финансов. К 2028 году ЕЦБ намерен подготовить проект такой экосистемы, включая общие стандарты и варианты взаимодействия разных распределенных реестров.

ЕЦБ также сам станет одним из первых пользователей новой инфраструктуры. Регулятор направит небольшую часть собственных средств объемом 23 млрд евро в высокорейтинговые токенизированные долговые бумаги, номинированные в евро и выпущенные государственными и другими публичными институтами, сообщил Reuters.

Покупать биткоин, Tether или другие криптовалюты ЕЦБ не планирует: инвестиции нужны ему для получения практического опыта работы с распределенными реестрами, уточняет FT.

Отдельно ЕЦБ продолжает разработку розничного цифрового евро для граждан и бизнеса. Бета-тест этой системы намечен на 2027 год, а возможный запуск — на 2029 год, напоминает FT. В отличие от Pontes, для выпуска розничного цифрового евро потребуются изменения законодательства ЕС.