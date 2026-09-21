Срок банкротства ФЛП сократят вдвое — законопроект принят в первом чтении

Как сообщила Судебно-юридическая газета, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15024, предусматривающий упрощение процедуры банкротства для микро- и малых предприятий. Документ должен помочь бизнесу, который накопил долги или понес убытки из-за войны, скорее завершать процедуру неплатежеспособности и возобновлять работу.



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Что изменится для предпринимателей

Законопроект предусматривает:

сокращение сроков процедуры банкротства на 50%;

уменьшение затрат на ее проведение также на половину;

упрощение списания долгов для микро- и малого бизнеса.

На практике это означает, что предприниматель, который не может рассчитаться с кредиторами, сможет быстрее завершить процедуру банкротства, избавиться от непосильных долгов и начать новую хозяйственную деятельность.

Зачем нужны изменения

Инициатива имеет особое значение для пострадавших от войны предпринимателей. Из-за уничтожения имущества, перебоев в работе, потери рынков или падения спроса часть компаний накопила долги, не позволяющие им возобновить деятельность.

В настоящее время длительная и дорогостоящая процедура банкротства может превращать такие обязательства в многолетнее бремя. Предложенные изменения должны дать бизнесу возможность быстрее закрыть неудачный проект и попытаться заново начать работу.



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Законопроект был разработан для приближения украинского законодательства к требованиям Директивы Е С 2019/1023 и выполнению обязательств Украины по программе Ukraine Facility.

В парламентском Комитете по экономическому развитию отмечают, что документ основывается на европейском подходе «сначала думай о малых» — создании условий, при которых небольшие предприятия могут преодолеть кризис и впоследствии расширить свою деятельность.

За принятие законопроекта за основу 16 сентября проголосовали 270 народных депутатов.



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