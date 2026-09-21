«Нефтегаз» готовит новые поставки газа, а в Венгрии построят хранилища для украинского топлива

Украина усугубляет топливную логистику на случай усиления российских обстрелов. Во время саммита «Карпатской восьмерки» украинские энергокомпании подписали новые соглашения с европейскими партнерами о дополнительных поставках и строительстве мощностей хранения, — об этом сообщает «Нафтогаз».



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Так, «Нафтогаз» договорился с венгерской компанией MOL о строительстве хранилищ для нефтепродуктов вблизи украинской границы. Новые мощности должны обеспечить хранение запасов горючего вне зон российских обстрелов.



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Украина получит дополнительные партии газа и топлива



В то же время «Укрнафта» и польская ORLEN прорабатывают возможность передачи украинской компании подержанных топливовозов. Это позволит усилить логистику и обеспечить более стабильные поставки нефтепродуктов в Украину.

Кроме того, ORLEN будет поставлять Украине горючее на сумму до $500 млн., а стороны рассмотрят возможность переработки украинской нефти на европейских заводах.



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