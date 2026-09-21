НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк — облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (далее — бенчмарк-ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Какие ОВГЗ добавили

С 21 сентября 2026 в перечень бенчмарк-ОВГЗ добавлен ОВГЗ с идентификационным номером UA4000239123, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 1 сентября 2026 года.

Что это даст

Это решение направлено на поддержку активности банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 21 сентября 2026 года он будет содержать 21 выпуск ценных бумаг, а именно: UA4000234140, UA4000234553, UA4000234553, UA4000234543, UA4000234642, UA4000234642 UA4000238844, UA4000238984, UAUA4000239057, UA4000239073, UA4000239099 и новый UA4000239123.

Напомним

Обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования). Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.

Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

В целях повышения эффективности регулирования денежно-кредитного рынка и содействия избеганию финансирования бюджетного дефицита через эмиссионные источники банкам разрешено часть обязательных резервов покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.