Главное за четверг: транш от МВФ, ставки ЕЦБ и санкции ЕС против рф

МВФ перечислил Украине почти $690 млн по новой программе

Украина сегодня получила второй транш около 690 млн. долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. «Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов», — написал премьер-министр Сергей Корецкий.

США начнут массово выпускать украинские дроны Magura

Американская компания впервые начнет производить военно-морские беспилотники, разработанные и опробованные в Украине. Об этом сообщает WSJ.

Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Страны Евросоюза в четверг, 23 июля, согласовали 21 пакет санкций против России за ее войну в Украине. Решение было принято на очередном заседании постоянных представителей стран-членов ЕС после нескольких недель переговоров, в ходе которых они пытались найти компромисс по отдельным ограничениям. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом Е С .

Украинцы вдвое сократили покупку банковского золота в первом полугодии

В первом полугодии 2026 украинцы через банки купили 4,28 тыс. тройских унций золота. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда объем покупки составил 8,45 тыс. тройских унций. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

Европейский Центробанк оставил три ключевых ставки по-прежнему по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%. ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к цели в 2% и будет принимать дальнейшие решения по ставке на основе данных, поступающих из инфляции и соединенных рисков, а также экономических и финансовых данных.

Бюджет-2027: министерствам дали дедлайн на подготовку к 31 июля

Министерство до 31 июля должно подготовить предложения к проекту государственного бюджета на 2027 год. Об этом написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что произойдет с курсом доллара, кредитами, депозитами и ОВГЗ после решения НБУ

Геополитическая и экономическая обстановка в мире и Украине остается очень напряженной. Это требует от украинских банков, бизнеса, граждан и НБУ оперативной реакции на внешние и внутренние вызовы. Одним из таких вызовов есть рост цен.