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22 июля 2026, 20:05 Читати українською

Главное за среду: МВФ изменил прогноз для Украины, тарифы на свет и газ, цены на топливо

Главное за среду, 22 июля.

Главное за среду, 22 июля.

МВФ изменил прогноз для Украины: что будет с ВВП, инфляцией и госдолгом

Международный валютный фонд ожидает, что в 2026 году рост экономики Украины замедлится до 1−1,6%. Это ниже предыдущего прогноза, который в феврале предполагал рост ВВП на 1,8−2,5%. Для сравнения, в 2025 году по оценке МВФ экономика Украины выросла на 1,8%. В 2027 году Фонд ожидает ускорения роста до 3,5%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Шесть из семи новых маяков МВФ касаются фискальной политики

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) по результатам первого ее пересмотра содержит семь новых структурных маяков, шесть из которых фискальны.

В Украине могут повысить тарифы на свет и газ с 2027 года

В Украине могут начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств в 2027 году. Это станет возможным после разработки и оценки программ социальной защиты для уязвимых категорий населения. Об этом говорится в обновленном Меморандуме МВФ.

В Киеве заработал пилот 5G: скорость может достигать более 1 Гбит/с

Мобильные операторы приступили к открытому тестированию сети 5G в Киеве. Теперь клиенты компании могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе столицы территорию тестового покрытия 5G в Киеве можно посмотреть на карте.

Украинские заправки пугают новыми рекордными ценами. В чем причина?

В Украине снова взлетают цены на горючее. Одной из главных причин такого топливного разворота является очередное обострение ситуации вокруг Ирана и рост нефтяных котировок на биржах. Но есть и другие — чисто украинские факторы. «Минфин» разбирался, что происходит на рынке горючего, и к каким ценам готовиться водителям.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Источник: Минфин
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