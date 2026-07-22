Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый: что о нем известно

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Кадровые перестановки

В этой должности Драпатий сменил Александра Сырского.

О решении сменить военное руководство Зеленский объявил в вечернем обращении 21 июля. Кадровые ротации прошли на фоне недельных акций протеста в столице, вспыхнувших после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

По словам президента, между Федоровым и Сырским существовал конфликт, и они фактически не коммуникировали напрямую. Это возмутило общество: первоначальные требования по возвращению Федорова впоследствии трансформировались в призывы отправить в отставку Сырского.

Этому решению предшествовали консультации с высшим командованием и руководителями корпусов.

«Президент Украины поставил перед нами четкие задачи — продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать войско и технологии в нем, наращивать возможности Вооруженных Сил Украины», — написал Драпатый в Facebook.

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Что известно о Драпатом

43-летний генерал-майор Михаил Драпатый — один из опытнейших боевых генералов.

Он родился в Каменце-Подольском Хмельницкой области в 1982 году. В 2004 году окончил Харьковский институт танковых войск.

Драпатый стал широко известен после боев за Мариуполь 9 мая 2014 года. Тогда БМП-2 под его командованием на скорости прорвала баррикаду. Позже он принимал участие в выводе украинских подразделений из «Изваринского котла».

Командный путь: возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду (2016−2019), руководил оперативной группировкой войск «Херсон» во время освобождения юга (2022−2024), занимал должность заместителя начальника Генштаба по подготовке. Также возглавлял ОТУ «Харьков» и «Луганск», был командующим Сухопутными войсками (2024−2025), ОСУВ «Днепр» и Объединенными силами ВСУ (2025−2026).

Государственные награды: полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, кавалер Креста боевых заслуг.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.