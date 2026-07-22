Минфин провел switch-аукцион ОВГЗ на 15 миллиардов гривен

В среду, 22 июля, Министерство финансов Украины успешно провело аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (switch-аукцион). Общий объем удовлетворенных заявок по нарицательной стоимости достиг 15 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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В рамках транзакции инвесторы согласились обменять бумаги с близким сроком погашения (5 августа 2026) на новый долгосрочный выпуск со сроком обращения до 5 декабря 2029 года.

Средневзвешенная доходность вновь размещенных ОВГЗ составила 12,84%.

Зачем Минфину нужны switch-аукционы?

Switch-аукционы — инструмент, позволяющий:

уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет;

продлить средний срок государственного долга;

сделать график погашений более сбалансированным и предсказуемым.

Кроме того, такие операции стимулируют развитие внутреннего рынка долговых обязательств и укрепляют доверие инвесторов к государственным ценным бумагам Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов 21 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,16 млрд грн, что на 130 млн грн меньше, чем на прошлой неделе — 6,29 млрд грн.