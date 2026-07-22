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22 июля 2026, 16:58 Читати українською

«Ливерпуль» оценили более чем в $6 млрд: инвесторы ведут переговоры о покупке доли клуба

Консорциум инвесторов во главе с Амитом Бхатией при поддержке семьи сталелитейного магната Лакшми Миттала ведет переговоры о покупке значительного миноритарного пакета акций футбольного клуба «Ливерпуль». В случае заключения сделки стоимость английского клуба может превысить $6 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

«Ливерпуль» оценили более чем в $6 млрд: инвесторы ведут переговоры о покупке доли
Фото: liverpoolfc

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Группа инвесторов под руководством Бхатии — зятя миллиардера Лакшми Миттала — уже наняла советников по подготовке официального предложения и находится в активном диалоге с нынешними американскими владельцами клуба, компанией Fenway Sports Group (FSG).

Рекордная оценка

По данным трех осведомленных источников, в ходе сделки стоимость «Ливерпуля» ожидается на уровне более $6 млрд, что станет одним из самых высоких показателей в истории мирового футбола. Попытка приобрести часть подчеркивает высокую привлекательность ведущих английских клубов и глобальный охват Премьер-лиги.

У FSG подтвердили интерес со стороны консорциума в комментарии для Financial Times.

«Инвестиционный консорциум во главе с Амитом Бхатией выразил заинтересованность в приобретении стратегической миноритарной доли в футбольном клубе «Ливерпуль», — сообщили в FSG.

Сам Бхатия от комментариев воздержался. Источники, близкие к переговорам, отмечают, что соглашение еще не заключено и гарантий достижения окончательных договоренностей нет.

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Очередное масштабное соглашение по английскому футболу

Потенциальная инвестиция станет очередным крупным соглашением в Премьер-лиге за последние годы. Напомним, в 2022 году «Челси» продали за 2,5 млрд фунтов стерлингов, а в 2023 году сэр Джим Рэтклифф приобрел миноритарную долю у «Манчестер Юнайтед», оценив главного соперника «Ливерпуля» более чем в $6,3 млрд с учетом долгов.

«Ливерпуль» принадлежит американской компании FSG, которой руководит миллиардер Джон Генри, сделавший состояние на торговлю сырьевыми товарами. Его группа приобрела клуб в 2010 году за 300 млн. фунтов стерлингов.

Кроме того, FSG владеет бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс», в 2024 году возглавила консорциум по вложению $1,5 млрд в коммерческое подразделение гольф-тура PGA, а в декабре прошлого года продала хоккейную франшизу «Питтсбург Пингвинс» семье Гоффман за $1,7.

Урегулирование конфликта интересов и другие активы Митталов

Готовясь к возможному соглашению с Ливерпулем, Бхатия согласился передать свою долю в клубе Куинз Парк Рейнджерс (выступающем во втором дивизионе Англии) мажоритарному владельцу Рубену Гнаналингаму. Это сделано для того, чтобы избежать владения частицами в двух футбольных клубах одновременно.

Переговоры по «Ливерпулю» проходят через два месяца после того, как семья Миттал в мае согласилась приобрести миноритарный пакет акций индийской крикетной франшизы «Раджастхан Роялс».

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Успехи «Ливерпуля»

«Ливерпуль» остается одним из самых дорогих и популярных спортивных брендов в мире. Клуб 6 раз завоевал Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов УЕФА и имеет национальный рекорд в 20 чемпионских титулов Англии. Под управлением FSG команда совершила мощный рывок как на поле, так и в финансах.

Клуб выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, а в 2020 году впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Еще один титул Премьер-лиги мерсисайдцы получили в 2025 году.

В сезоне 2024/2025 доход «Ливерпуля» превысил £700 млн (против £613 млн годом ранее), что стало новым рекордом клуба.

Среди баннерных спонсоров клуба — банк Standard Chartered, производитель спортивной одежды Adidas и бренд Google Pixel.

В сентябре 2023 года FSG уже продала миноритарный пакет акций Ливерпуля американской частной инвестиционной компании Dynasty Equity.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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