Мошенники рассылают фейковые письма от имени Новой почты с угрозами налоговых проверок

Киберпреступники начали новую фишинговую атаку на украинцев. От имени Новой почты они рассылают электронные письма о якобы выявленных несоответствиях в отчетности и угрожают внеплановыми налоговыми проверками. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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В компании отмечают, что эти сообщения не имеют никакого отношения ни к Новой почте, ни к другим компаниям группы NOVA.

Как действуют злоумышленники?

Мошенники используют психологическое давление и устрашение:

Пишут о вымышленных ошибках во время аудита,

Давят срочностью,

Требуют открыть прикрепленный файл для «корректировки данных», в котором действительно скрыт вирус или фишинговая ссылка.

Специалисты по кибербезопасности Новой почты уже работают над блокировкой этой рассылки и сотрудничают с провайдерами для нейтрализации мошеннических ресурсов.

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Как защитить свои данные

Проверяйте адрес отправителя. Письма от Новой почты приходят только из официальных доменов. Обратите внимание на подозрительные изменения или ошибки написания.

Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно поскорее изменить пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов, что значительно повышает защиту от несанкционированного доступа.

Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.