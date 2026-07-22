Бюро экономической безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД ввело аналитический инструмент, позволяющий выявлять схемы уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже автомобилей. Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский в Телеграмме.
В Украине запустили сервис для борьбы со схемами при продаже авто
Что известно
«Настоящая детенизация начинается не там, где государство догоняет преступление, а там, где оно опережает его. Наша задача — не только расследовать последствия схем, но и строить систему, в которой этим схемам негде будет возникнуть», — отметил он.
По данным БЭБ, аналитики выявили схему, по которой компании импортируют транспортные средства, однако не декларируют их дальнейшую продажу конечным владельцам. В результате бюджет недополучает налоговые поступления, а сформированный при импорте налоговый кредит по НДС может использоваться в других схемах уклонения от налогообложения.
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Как работает новый инструмент
Новый инструмент основан на автоматизированном сопоставлении информации о ввозе автомобиля, регистрации налоговой накладной и оформлении транспортного средства на конечного владельца в сервисном центре МВД.
Если автомобиль уже зарегистрирован, но его продажа не отражена в налоговом учете, такое несоответствие автоматически попадает на проработку аналитиков.
Практический механизм работы системы был согласован во время межведомственной встречи с участием представителей БЭБ, ГНС и Главного сервисного центра МВД.
Следующим этапом станет введение обязательного указания VIN-кода автомобиля в налоговой накладной. Это позволит более эффективно отслеживать движение транспортных средств с момента импорта до регистрации на конечного владельца и усилить контроль за уплатой налогов на рынке автоимпорта.
Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины:
- первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года — не облагается налогом;
- вторая продажа в течение года — облагается налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц;
- третья и каждая последующая продажа в течение года — 18% налога на доходы физических лиц.
Кроме того, в случаях, когда применяется ставка 5 или 18%, дополнительно уплачивается военный сбор.
Комментарии - 1
не беру в расчет перекупів. там тоже жизнь не сахар.
купляемо нове авто — пенсійний заплати, пдв заплати, мито заплати і т.д.
потім уявімо ситуацію. в сімї два авто куплених новими, третє наприклад дісталось по спадщині. і всі записані наприклад на дружину. і от вирішує сімя їх продати авто шоб купити одне нове. ну як тут не схматозити. держава трохи зажралась нє?? відвалити четверть від вартості продажу авто в збиток собі за який уже уплачено все давно.
вмене була схожа ситуація коли буквально 5 (п'ять)!!! ТЗ досталось в спадок (по суті старий хлам на відновлення) і його частково розпродано з переоформленнями все як положено. а потім коли діло дійшло продавати норм техніку- прийшлось чекати нового року щоб не втрачати купу грошей без всякого схематозу. ну не дебілізм??? мені от цікаво який об'єм податків приходить з третього і далі продажу.
великі податки знижують податки)) крива лафера всі діла.
у нас бешені податки якшо все враховувати то виходить до 80% відходить державі, просто воно так знімається шо ви того непомічаєте. уххх бісить.