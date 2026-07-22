В Украине запустили сервис для борьбы со схемами при продаже авто

Бюро экономической безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД ввело аналитический инструмент, позволяющий выявлять схемы уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже автомобилей. Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский в Телеграмме .

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Что известно

«Настоящая детенизация начинается не там, где государство догоняет преступление, а там, где оно опережает его. Наша задача — не только расследовать последствия схем, но и строить систему, в которой этим схемам негде будет возникнуть», — отметил он.

По данным БЭБ, аналитики выявили схему, по которой компании импортируют транспортные средства, однако не декларируют их дальнейшую продажу конечным владельцам. В результате бюджет недополучает налоговые поступления, а сформированный при импорте налоговый кредит по НДС может использоваться в других схемах уклонения от налогообложения.

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Как работает новый инструмент

Новый инструмент основан на автоматизированном сопоставлении информации о ввозе автомобиля, регистрации налоговой накладной и оформлении транспортного средства на конечного владельца в сервисном центре МВД.

Если автомобиль уже зарегистрирован, но его продажа не отражена в налоговом учете, такое несоответствие автоматически попадает на проработку аналитиков.

Практический механизм работы системы был согласован во время межведомственной встречи с участием представителей БЭБ, ГНС и Главного сервисного центра МВД.

Следующим этапом станет введение обязательного указания VIN-кода автомобиля в налоговой накладной. Это позволит более эффективно отслеживать движение транспортных средств с момента импорта до регистрации на конечного владельца и усилить контроль за уплатой налогов на рынке автоимпорта.

Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины:

первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года — не облагается налогом;

вторая продажа в течение года — облагается налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц;

третья и каждая последующая продажа в течение года — 18% налога на доходы физических лиц.

Кроме того, в случаях, когда применяется ставка 5 или 18%, дополнительно уплачивается военный сбор.