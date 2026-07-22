К закрытию межбанка в среду, 22 июля, курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на закрытии межбанка
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Открытие 22 июля
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Закрытие 22 июля
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Изменения
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44,73/44,76
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44,79/44,82
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6/6
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51,05/51,05
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51,13/51,15
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8/10
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,48−44,96 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,43 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,75, евро — 51,20−51,30 грн.
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Источник: Минфин
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