Украинские АЗС обновили цены 22 июля: бензин и дизель прибавили в цене

В среду, 22 июля, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 1 грн 11 коп. до 78,4 грн/л, на дизельное топливо — на 1 грн 54 коп. до 81,7 грн./л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».