Украинские АЗС обновили цены 22 июля: бензин и дизель прибавили в цене

В среду, 22 июля, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 1 грн 11 коп. до 78,4 грн/л, на дизельное топливо — на 1 грн 54 коп. до 81,7 грн./л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
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Средние цены на топливо по состоянию на 22 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 82,28 грн/л (дорожал на 94 коп.);
- Бензин марки А-95 — 78,4 грн/л (дорожал на 1 грн 11 коп.);
- Бензин марки А-92 — 75,06 грн/л (дорожал на 1 грн 65 коп.);
- Дизтопливо — 81,7 грн/л (дорожало на 1 грн 54 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 40,35 грн/л, что на 30 коп. больше, чем в предыдущий день.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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