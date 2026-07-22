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22 июля 2026, 19:42 Читати українською

Maersk приостанавливает работу в порту «Черноморск» из-за обстрелов рф

Один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков — датская компания Maersk — приняла решение временно приостановить оказание услуг в Украину через Черноморский рыбный порт (ЧРП). Об этом сообщает прессслужба «Маерск Украина».

Maersk приостанавливает работу в порту «Черноморск» из-за обстрелов рф
Фото: pixabay

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По данным компаний, такой шаг вынужден и связан с усилением российских ударов по портовой инфраструктуре региона.

Что будет с импортными и экспортными грузами?

Чтобы минимизировать риски, компания разработала специальные маршруты и условия для клиентов:

  • Перенаправление импорта: Все импортные контейнеры, направлявшиеся в Черноморск (в том числе с судна MEDKON MIRA V.629S и транзитные грузы в египетском Порт-Саиде), переадресовываются в румынский порт Констанца.
  • Изменение пункта назначения: Если Констанца не устраивает получателя, можно запросить изменение конечной точки (COD). Варианты дальнейшей доставки в Украину будут согласовываться индивидуально.
  • Условия для экспортеров: Клиентам предлагают бесплатную отмену/изменение букинга без штрафов или переноса порта погрузки на Констанцу с сохранением льготной ставки фрахта.

Все изменения необходимо оформлять исключительно через службу поддержки (Customer Service). Самостоятельная коррекция на сайте может привести к автоматическому начислению штрафов.

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Порт «Черноморск» продолжает работу

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины призвали не паниковать и различать портовые операторы: речь идет только об одном частном терминале. Решение Maersk касается исключительно Черноморского рыбного порта (ЧРП).

ГП «Морской торговый порт Черноморск» и другие порты Большой Одессы функционируют в обычном режиме.

«Несмотря на целенаправленные российские атаки на портовую инфраструктуру, оснований говорить о прекращении работы морского порта „Черноморск“ нет. Министерство находится в постоянном взаимодействии с администрациями портов и участниками рынка и продолжает мониторить ситуацию», — говорится в сообщении.

Справка: ГП «МТП Черноморск» и Черноморский рыбный порт — это два отдельных портовых оператора с собственными причалами, которые просто работают в одной акватории.

Контейнерный сервис Maersk в порты Одесщины был восстановлен только летом 2024 благодаря работе морского коридора Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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